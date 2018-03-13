السفير الألماني بالمغرب في ضيافة التجمع الوطني للأحرار ﻿

عقد أنيس برو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمنسق الجهوي للجهة 13، جهة المغاربة المقيمين بالخارج، رفقة حسن بن عمر عضو المكتب السياسي والمسؤول عن العلاقات الخارجية، ومصطفى بايتاس

''شوف تيفي''

عقد أنيس برو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمنسق الجهوي للجهة 13، جهة المغاربة المقيمين بالخارج، رفقة حسن بن عمر عضو المكتب السياسي والمسؤول عن العلاقات الخارجية، ومصطفى بايتاس مدير المقر المركزي للحزب، يومه الاثنين 12 مارس 2018 بالرباط، مباحثات مع سفير دولة ألمانيا بالمغرب.

وكان اللقاء مناسبة ناقش من خلالها الجانبان الإصلاحات التي تعرفها بلادنا تحت قيادة الملك محمد السادس ، والدينامية الجديدة التي يعرفها التجمع الوطني للاحرار.

وفي نفس السياق عبر السفير الألماني بالمغرب عن إعجابه بمسار الثقة، منوها في هذا الإطار بمضامين هذا المشروع، باعتباره وثيقة تؤطر قيم المساواة والمسؤولية والتماسك الاجتماعي ويقدم عمل ورؤية الحزب خلال ممارسته للعمل السياسي.

وفي الختام تم التداول في سبل تعزيز التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات والتجارب، ومواكبة الحزب في عمله التأطيري، خاصة لفئة الشباب.