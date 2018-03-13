أول صورة لحبيركو وبوطازوت في برنامج للا العروسة ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء يومه الإثنين، صورة خاصة بتصوير إحدى حلقات برنامج للا العروسة في موسمه الجديد، والتي ظهرت خلالها الممثلتان صفاء حبيركو ودنيا بوطاتزوت،

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء يومه الإثنين، صورة خاصة بتصوير إحدى حلقات برنامج للا العروسة في موسمه الجديد، والتي ظهرت خلالها الممثلتان صفاء حبيركو ودنيا بوطاتزوت، المكلفتان بمهمة تقديم فقرات البرنامج.

وكانت القناة الأولى وشركة بيبليك برود المنتجة لبرنامج ''للا العروسة'' قد حسمتا ، قبل أسابيع في اسم منشطي البرنامج في موسمه الجديد، واللذين سيطلان على مشاهدي القناة خلال الأسابيع المقبلة، بعد الاستغناء عن فاطمة خير التي قدمت البرنامج لسنوات، والممثل مفتاح الخير، حيث تقرر إعطاء مهمة تقديم الفقرات الأساسية لـ ''لالة العروسة للممثلة الشابة صفاء حبيركو، وهي نفس المهمة التي ستقوم بها دنيا بوطازوت.