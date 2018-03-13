مؤثر وبالصورة..هذا ما قام به الراقي بعد فشل اجتماع حسبان بلاعبي الرجاء ﻿

عبر عصام الراقي اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي، يومه الإثنين، عن تضامنه مع لاعبي الفريق الأخضر، عقب فشلهم في الوصول إلى اتفاقى مع سعيد حسبان رئيس الفريق، ينهي أزمتهم المالية.

''شوف تيفي''

عبر عصام الراقي اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي، يومه الإثنين، عن تضامنه مع لاعبي الفريق الأخضر، عقب فشلهم في الوصول إلى اتفاقى مع سعيد حسبان رئيس الفريق، ينهي أزمتهم المالية.

وكتب الراقي في تدوينة نشرها عبر حسابه بالفيسبوك: '' سأبقى دائما مساندا لكم و معكم و في جانب اللاعبين و التواصل معهم كل الدعم لكم إخواني الرجال و كل اﻹحترام والتقدير و الحب لجماهير النادي ..ديما راجا في كل مكان''.

تجدر الإشارة إلى أن الراقي، غادر فريق الرجاء خلال الانتقالات الشتوية وانتقل إلى فريق الرائد السعودي بعد فشله في الحصول على مستحقاته المالية من رئيس الفريق الأخضر.