مثير.. الموسيقى حرام في الطاكسيات ﻿

عاش ركاب إحدى سيارات الأجرة الكبيرة، التي تربط بين وسط مدينة الدار البيضاء ومقاطعة عين السبع حالة من الرعب بعدما حاول شاب في الثلاثينيات منعهم من الاستماع الى الموسيقى بدعوى أنها حرام دينا وممنوعة

''شوف تيفي''

عاش ركاب إحدى سيارات الأجرة الكبيرة، التي تربط بين وسط مدينة الدار البيضاء ومقاطعة عين السبع حالة من الرعب بعدما حاول شاب في الثلاثينيات منعهم من الاستماع الى الموسيقى بدعوى أنها حرام دينا وممنوعة قانونا.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فوقائع الحادث، تعود لمساء الجمعة الماضي، عندما طالب شاب من بين ستة ركاب سائق سيارة أجرة بوقف بث الموسيقى قبل انطلاق الرحلة في اتجاه عين السبع.

وأضافت اليومية بأن السائق رفض الانصياع لـ ''الفتوى''، فاشتد غضب الشاب الذي أخذ في الصراخ والتهديد والتنكيل، بل إنه منع سيارة الأجرة من التحرك من وجهتها، وعندما طُلب منه تبرير فتواه، ظل يردد أن الموسيقى ممنوعة داخل سيارات الأجرة بقوة القانون وأنها حرام بقوة الدين الإسلامي، قبل أن يتدخل مواطنون ، ما حال دون تطور الأمور إلى مشادة جسدية.