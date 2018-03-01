 حصري..هذا ما تقرر في حق المدير اللي تسبب في إصابة تلميذ جاب نقطة 17 بالجنون بسيدي سليمان ﻿
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حصري..هذا ما تقرر في حق المدير اللي تسبب في إصابة تلميذ جاب نقطة 17 بالجنون بسيدي سليمان

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 03:16 حصري..هذا ما تقرر في حق المدير اللي تسبب في إصابة تلميذ جاب نقطة 17 بالجنون بسيدي سليمان | حوادث و حقوق
حصري..هذا ما تقرر في حق المدير اللي تسبب في إصابة تلميذ جاب نقطة 17 بالجنون بسيدي سليمان
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مدير الثانوية التأهلية قاسم أمين بسيدي سليمان، توصل يومه الإثنين، بقرار تنقيله إلى مؤسسة تعليمية أخرى بمدينة القنيطرة، وذلك بعد أيام فقط من تنظيم العشرات من

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مدير الثانوية التأهلية قاسم أمين بسيدي سليمان، توصل يومه الإثنين، بقرار تنقيله إلى مؤسسة تعليمية أخرى بمدينة القنيطرة، وذلك بعد أيام فقط من تنظيم العشرات من التلاميذ وقفة احتجاجية تضامنية مع تلميذ متفوق أصيب بالجنون.

وأوضح المصدر ذاته بأن نقل مدير الثانوية المذكورة، من المحتمل أن يكون بسبب الضجة التي أثيرت حوله بخصوص إصابة التلميذ ''فؤاد'' بالجنون، وأيضا بسبب وفاة تلميذ آخر تعرض لإصابة خلال حصة للرياضة.

تجدر الإشارة إلى أن والدة التلميذ ''فؤاد''، حملت مسؤولية إصابة فلذة كبدها بالجنون إلى مدير الثانوية قاسم أمين، واتهمته بالاعتداء عليه رفقة المقتصد.

 

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المغرب شوف تيفي المقتصد المدير الجنون تلميذ الرياضة

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