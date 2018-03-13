بالصورة...أسرة مغربية تلتقي بالملك محمد السادس ومهاجرة مغربية تصفه بالمتواضع ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، صورة جديدة للملك محمد السادس مع أسرة مغربية، التقت به نهاية الأسبوع المنصرم بمنطقة شانزيليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، صورة جديدة للملك محمد السادس مع أسرة مغربية، التقت به نهاية الأسبوع المنصرم بمنطقة شانزيليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وحسب ناشري الصورة فإن مهاجرة مغربية مقيمة بالبيضاء، تبادلت أطراف الحديث مع الملك محمد السادس، وأكدت بأنه متواضع وحديثه شبيه بحديث الأب لابنته.

وكان شاب قد كشف لـ ''شوف تيفي''، يومه الإثنين، عن لقائه بالملك محمد السادس بالعاصمة الفرنسية باريس، وأكد أن الملك أخبره بأن حالته الصحية بخير بعد العملية الجراحية التي خضع لها، مؤخرا.