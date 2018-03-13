بالصور..كمين أمني محكم يطيح بأشخاص كيبيعو هواتف جد متطورة وساعات وأقلام فيها كاميرات بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن رئيس الدائرة الأمنية درب عمر بالبيضاء، ونائبه، تمكنا بمساعدة ضابط أمن، يومه الإثنين، بعد كمين أمني محكم، من اعتقال شخصين متلبسين بالاتجار في هواتف جد متطورة تمكن من

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن رئيس الدائرة الأمنية درب عمر بالبيضاء، ونائبه، تمكنا بمساعدة ضابط أمن، يومه الإثنين، بعد كمين أمني محكم، من اعتقال شخصين متلبسين بالاتجار في هواتف جد متطورة تمكن من الاتصال بالأقمار الصناعية وساعات يد وأقلام بها كاميرات سرية.

وأوضح المصدر ذاته بأن ضابط أمن، أوهم الموقوفين بأنه وسيط تجاري، وأكد لهما وجود تاجرين يرغبان في اقتناء سلعتهما، مشيرا إلى أن رئيس الدائرة الأمنية ونائبه، وبعد إيهام الموقوفين بأنهما يرغبان في شراء سلعتهما، تمكنا من الإطاحة بهما في حالة تلبس.

وأضاف ذات المصدر أن الموقوفين، تم فتح تحقيق معهما للكشف عن هوية الموزع الرئيسي لسلعتهما المحجوزة، قبل أن يتم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.