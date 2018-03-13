 رسميا.. توقيف شخصين بالبيضاء للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج سلع مهربة ومعدات من شأنها المساس بالأمن والنظام العام +صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري..هذا ما تقرر في حق المدير اللي تسبب في إصابة تلميذ جاب نقطة 17 بالجنون بسيدي سليمان | حوادث و حقوق

حصري..هذا ما تقرر في حق المدير اللي تسبب في إصابة تلميذ جاب نقطة 17 بالجنون بسيدي سليمان

بالصورة...أسرة مغربية تلتقي بالملك محمد السادس ومهاجرة مغربية تصفه بالمتواضع | بوليتيك

بالصورة...أسرة مغربية تلتقي بالملك محمد السادس ومهاجرة مغربية تصفه بالمتواضع

بالصور..كمين أمني محكم يطيح بأشخاص كيبيعو هواتف جد متطورة وساعات وأقلام فيها كاميرات بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور..كمين أمني محكم يطيح بأشخاص كيبيعو هواتف جد متطورة وساعات وأقلام فيها كاميرات بالبيضاء

رسميا.. توقيف شخصين بالبيضاء للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج سلع مهربة ومعدات من شأنها المساس بالأمن والنظام العام +صور | حوادث و حقوق

رسميا.. توقيف شخصين بالبيضاء للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج سلع مهربة ومعدات من شأنها المساس

عاجل..انفجار بوطة داخل منزل بوزان والقضية فيها الموت | حوادث و حقوق

عاجل..انفجار بوطة داخل منزل بوزان والقضية فيها الموت

عاجل..بعد جريمة مؤذن المسجد في حق شقيقته ... ذبح شاب بطريقة بشعة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..بعد جريمة مؤذن المسجد في حق شقيقته ... ذبح شاب بطريقة بشعة بالبيضاء

فيديو من بي إن سبورت.. أروع خبر سار لجماهير برشلونة قبل المباراة الحاسمة أمام تشيلسي | بووز

فيديو من ''بي إن سبورت''.. أروع خبر سار لجماهير برشلونة قبل المباراة الحاسمة أمام تشيلسي

عاجل..حادث خطير بكورنيش شاطئ عين الذياب وسيارة رونج روفر دخلات في مسبح مشهور | حوادث و حقوق

عاجل..حادث خطير بكورنيش شاطئ عين الذياب وسيارة رونج روفر دخلات في مسبح مشهور

صادم..انتحار مهاجر مغربي بإسبانيا بطريقة بشعة بتطوان | دولي

صادم..انتحار مهاجر مغربي بإسبانيا بطريقة بشعة بتطوان

الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

رسميا.. توقيف شخصين بالبيضاء للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج سلع مهربة ومعدات من شأنها المساس بالأمن والنظام العام +صور

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 00:51 رسميا.. توقيف شخصين بالبيضاء للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج سلع مهربة ومعدات من شأنها المساس بالأمن والنظام العام +صور | حوادث و حقوق
رسميا.. توقيف شخصين بالبيضاء للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج سلع مهربة ومعدات من شأنها المساس بالأمن والنظام العام +صور
كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي''، فقد تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الرابعة بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، زوال يومه الاثنين، من توقيف شخصين ، أحدهما من ذوي السوابق القضائية ، وذلك للاشتباه في تورطهما

''شوف تيفي''

كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي''، فقد تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الرابعة بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، زوال يومه الاثنين، من توقيف شخصين ، أحدهما من ذوي السوابق القضائية ، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج سلع مهربة ومعدات من شأنها المساس بالأمن والنظام العامين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن كانت قد رصدت إعلانا على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) يتضمن إشهارا لبيع معدات قد تمس بأمن وسلامة المواطنين ، وهو ما استدعى فتح بحث دقيق أسفر عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي والعثور بحوزته على 71 “قلم ليزر” موصولة ببطاريات للشحن وتطلق أضواء مشعة .

وأضاف البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه بمنطقة الفداء مرس السلطان ، مكنت من ضبط 210 جهاز هاتف محمول مشكوك في مصدرها ، و160 ساعة يدوية موصولة بكاميرا رقمية دقيقة ، و 271 قلم يتوفر هو الآخر على كاميرا رقمية مدمجة ، علاوة على آلة واحدة للبحث ورصد القطع والاجسام المعدنية.

وقد تمت إحالة المشتبه فيه رفقة مساعده ، وهو من ذوي السوابق القضائية في السرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض ، على فرقة الشرطة القضائية من أجل البحث معهما ، حول مصدر تلك المعدات والتجهيزات المهربة ، وتحديد كيفية الحصول عليها.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السلاح الأبيض الشرطة القضائية الأجسام المعدينة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصري..هذا ما تقرر في حق المدير اللي تسبب في إصابة تلميذ جاب نقطة 17 بالجنون بسيدي سليمان | حوادث و حقوق

حصري..هذا ما تقرر في حق المدير اللي تسبب في إصابة تلميذ جاب نقطة 17 بالجنون بسيدي سليمان

بالصور..كمين أمني محكم يطيح بأشخاص كيبيعو هواتف جد متطورة وساعات وأقلام فيها كاميرات بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور..كمين أمني محكم يطيح بأشخاص كيبيعو هواتف جد متطورة وساعات وأقلام فيها كاميرات بالبيضاء

عاجل..انفجار بوطة داخل منزل بوزان والقضية فيها الموت | حوادث و حقوق

عاجل..انفجار بوطة داخل منزل بوزان والقضية فيها الموت

عاجل..بعد جريمة مؤذن المسجد في حق شقيقته ... ذبح شاب بطريقة بشعة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..بعد جريمة مؤذن المسجد في حق شقيقته ... ذبح شاب بطريقة بشعة بالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..الموسيقى حرام فالطاكسيات | شوف الصحافة
منذ 23 دقيقة

بالفيديو..الموسيقى حرام فالطاكسيات

بمناسبة الذكرى السادسة للشهيد عماد ابن زياتن..مدينة المضيق تحتضن ماراطون الشباب | خارج البلاطو

بمناسبة الذكرى السادسة للشهيد عماد ابن زياتن..مدينة المضيق تحتضن ماراطون الشباب

صـــادم و بالدموع..والد الشاب اللي ذبحو صاحبو فبورنازيل فكازا يكشف حقائق صادمة..هاشنو قال ليا ولدي قبل ميخرج من الدار | حالة خاصة

صـــادم و بالدموع..والد الشاب اللي ذبحو صاحبو فبورنازيل فكازا يكشف حقائق صادمة..هاشنو قال ليا ولدي قبل ميخرج من الدار

بالفيديو..هاكيفاش غادي يكون الطقس يوم الثلاثاء | بــووز

بالفيديو..هاكيفاش غادي يكون الطقس يوم الثلاثاء

﻿

آخر المستجدات

حصري..هذا ما تقرر في حق المدير اللي تسبب في إصابة تلميذ جاب نقطة 17 بالجنون بسيدي سليمان | حوادث و حقوق
منذ 14 دقيقة

حصري..هذا ما تقرر في حق المدير اللي تسبب في إصابة تلميذ جاب نقطة 17 بالجنون بسيدي سليمان

بالصورة...أسرة مغربية تلتقي بالملك محمد السادس ومهاجرة مغربية تصفه بالمتواضع | بوليتيك

بالصورة...أسرة مغربية تلتقي بالملك محمد السادس ومهاجرة مغربية تصفه بالمتواضع

بالصور..كمين أمني محكم يطيح بأشخاص كيبيعو هواتف جد متطورة وساعات وأقلام فيها كاميرات بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور..كمين أمني محكم يطيح بأشخاص كيبيعو هواتف جد متطورة وساعات وأقلام فيها كاميرات بالبيضاء

رسميا.. توقيف شخصين بالبيضاء للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج سلع مهربة ومعدات من شأنها المساس بالأمن والنظام العام +صور | حوادث و حقوق

رسميا.. توقيف شخصين بالبيضاء للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج سلع مهربة ومعدات من شأنها المساس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.