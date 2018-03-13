رسميا.. توقيف شخصين بالبيضاء للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج سلع مهربة ومعدات من شأنها المساس بالأمن والنظام العام +صور ﻿

كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي''، فقد تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الرابعة بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، زوال يومه الاثنين، من توقيف شخصين ، أحدهما من ذوي السوابق القضائية ، وذلك للاشتباه في تورطهما

''شوف تيفي''

كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي''، فقد تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الرابعة بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، زوال يومه الاثنين، من توقيف شخصين ، أحدهما من ذوي السوابق القضائية ، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج سلع مهربة ومعدات من شأنها المساس بالأمن والنظام العامين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن كانت قد رصدت إعلانا على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) يتضمن إشهارا لبيع معدات قد تمس بأمن وسلامة المواطنين ، وهو ما استدعى فتح بحث دقيق أسفر عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي والعثور بحوزته على 71 “قلم ليزر” موصولة ببطاريات للشحن وتطلق أضواء مشعة .

وأضاف البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه بمنطقة الفداء مرس السلطان ، مكنت من ضبط 210 جهاز هاتف محمول مشكوك في مصدرها ، و160 ساعة يدوية موصولة بكاميرا رقمية دقيقة ، و 271 قلم يتوفر هو الآخر على كاميرا رقمية مدمجة ، علاوة على آلة واحدة للبحث ورصد القطع والاجسام المعدنية.

وقد تمت إحالة المشتبه فيه رفقة مساعده ، وهو من ذوي السوابق القضائية في السرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض ، على فرقة الشرطة القضائية من أجل البحث معهما ، حول مصدر تلك المعدات والتجهيزات المهربة ، وتحديد كيفية الحصول عليها.