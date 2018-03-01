خطير..اعتقال لاعب كرة قدم في أزمور+تفاصيل حصرية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الأمن بأزمور، اعتقلت لاعب كرة قدم ينتمي لصفوف فريق اتحاد أزمور، أمس الأحد، عقب تورطه في الاعتداء على حكم مباراة، جمعت بين فريقه ونهضة أولاد حسين ضمن القسم

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مصالح الأمن بأزمور، اعتقلت لاعب كرة قدم ينتمي لصفوف فريق اتحاد أزمور، أمس الأحد، عقب تورطه في الاعتداء على حكم مباراة، جمعت بين فريقه ونهضة أولاد حسين ضمن القسم الشرفي.

وأوضح المصدر ذاته بأن الحكم، سقط مغشيا عليه عقب تلقيه للكمات قوية من اللاعب، ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، بينما قامت المصالح الأمنية بإيقاف اللاعب.

وأكد المصدر ذاته بأن مهتمين بالشأن الكروي، بأزمور، عبروا عن استيائهم الشديد بسبب هذا الاعتداء الخطير على الحكم الذي كان يقوم بواجبه داخل الملعب.