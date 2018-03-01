عاجل..بعد جريمة مؤذن المسجد في حق شقيقته ... ذبح شاب بطريقة بشعة بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حي بورنازيل بالبيضاء، اهتز على وقع جريمة قتل بشعة، تتمثل في العثور على شاب يبلغ من العمر قيد حياته 22 سنة، مذبوحا من العنق، عقب تلقيه لطعنة بواسطة سلاح أبيض.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حي بورنازيل بالبيضاء، اهتز على وقع جريمة قتل بشعة، تتمثل في العثور على شاب يبلغ من العمر قيد حياته 22 سنة، مذبوحا من العنق، عقب تلقيه لطعنة بواسطة سلاح أبيض.

وأوضح المصدر ذاته بأن والد الضحية، كان أول من شاهد ابنه غارقا في بحر من الدماء، ليسارع إلى نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى سيدي عثمان والتي لفظ بها أنفاسه الأخيرة.

وأشار ذات المصدر أن هوية المتورط في هذا الفعل الإجرامي ما تزال مجهولة، وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الجريمة البشعة.