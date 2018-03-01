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بتاريــخ : 12 مارس 2018 / 22:11 عاجل..انفجار يهز أمريكا..وهذا عدد القتلى | دولي
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أعلنت الشرطة الأمريكية يومه الاثنين، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين إثر انفجار طردين مفخخين في مدينة أوستن بولاية تكساس، الواقعة بوسط جنوبي الولايات المتحدة.

"شوف تيفي"

 أعلنت الشرطة الأمريكية يومه الاثنين، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين إثر انفجار طردين مفخخين في مدينة أوستن بولاية تكساس، الواقعة بوسط جنوبي الولايات المتحدة.

وحسب وكالات إخبارية فقد قال مسؤولون بالشرطة إن الطرد الأول انفجر داخل منزل خاص في الجزء الشرقي من المدينة، وعثرت الشرطة بداخله على جثة فتى يبلغ من العمر 17 عاما وامرأة بالغة تعاني من إصابات خطيرة.

وأضاف المسؤولون أنه عقب الواقعة الأولى ببضع ساعات تلقت الشرطة بلاغا بوقوع انفجار آخر في الجزء الجنوب شرقي من المدينة، ولدى وصول الشرطة، تم العثور على امرأة مسنة تبلغ من العمر 70 عاما مصابة بجروح قد تهدد حياتها.

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المغرب شوف تيفي أمريكا طرد انفجار الشرطة

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