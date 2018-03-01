عاجل..بعد مواجهة معتقل بتهم التنسيق لمخطط إجرامي خطير الصيف الماضي: هذا ما قرره القاضي بخصوص أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي، قرر قبل قليل من مساء يومه الإثنين، تأجيل أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه إلى زوال يوم غد الثلاثاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي، قرر قبل قليل من مساء يومه الإثنين، تأجيل أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه إلى زوال يوم غد الثلاثاء.

وأوضح الموفد بأن قرار التأجيل، جاء عقب تقدم المعتقل "محمد حاكي" بملتمس بالتأجيل، مباشرة بعد أن واجهه القاضي بالتهم المنسوبة إليه، ويتعلق الأمر بالتنسيق مع أطراف انفصالية لزعزعة الوطن والحصول على تمويلات مالية والسعي نحو انفصال الريف عن الوطن والتنسيق لمخطط إجرامي خطير كان سيقع في الصيف الماضي.

وأكد الموفد بأن أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، يومه الإثنين، وعكس الجلسات السابقة، مرت في أجواء عادية.