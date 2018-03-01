 تطورات ومستجداث..عقب اتهامها الفرقة الوطنية ب''الزور'' الوكيل العام بالبيضاء يتابع ''عفاف برناني'' بتهمتين..ومحكمة النقض تصدم ''بوعشرين'' بهذا القرار ﻿
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الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

تطورات ومستجداث..عقب اتهامها الفرقة الوطنية ب''الزور'' الوكيل العام بالبيضاء يتابع ''عفاف برناني'' بتهمتين..ومحكمة النقض تصدم ''بوعشرين'' بهذا القرار

بتاريــخ : 12 مارس 2018 / 21:18 تطورات ومستجداث..عقب اتهامها الفرقة الوطنية بالزور الوكيل العام بالبيضاء يتابع عفاف برناني بتهمتين..ومحكمة النقض تصدم بوعشرين بهذا القرار | بوليتيك
تطورات ومستجداث..عقب اتهامها الفرقة الوطنية ب''الزور'' الوكيل العام بالبيضاء يتابع ''عفاف برناني'' بتهمتين..ومحكمة النقض تصدم ''بوعشرين'' بهذا القرار
كشـــف '' ناجيم بنسامـي'' الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن ضابطا للشرطة القضائية ينتمي للفرقة الوطنية، تقــدم بشكاية إلى النيابة العامة ضد إحدى المصرحات بمحضر المتهم

''شــوف تيفي''

كشـــف '' ناجيم بنسامـي'' الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن ضابطا للشرطة القضائية ينتمي للفرقة الوطنية، تقــدم بشكاية إلى النيابة العامة ضد إحدى المصرحات بمحضر المتهم ''توفيق بوعشرين'' مدير نشر ''أخبار اليوم'' ، مؤكدا في الشكاية أنه تعرض للإساءة وإلى سمعته بين زملائه في العمل وسمعة أسرته، وأنه طبقا لفصول المادتين 442ــ 444 ــ 264 من القانون الجنائي فقد تقــرر متابعة المسماة ''عفاف برناني'' قضائيا بتهمتي ''القذف'' و''الإهانة'' في حق الفرقة الوطنية وذلك عبر بلاغ كاذب، والتي حدد لها أولى جلسات الملف بتاريخ 3 أبريل المقبل بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء في ندوة صحفية عقدها عشية يومه الإثنين 12 مارس 2018، بجناح النيابة العامة بذات المحكمة أن ضابط الشرطة القضائية الذي حرر محضر الاستماع لــ''عفاف برناني'' ، تقدم يوم الجمعة 9 مارس الجاري، بشكاية مصحوبة بقرص مدمج يوثق لحظة تلاوتها للمحضر قبل توقيعه، وذلك لأجــل الرد على ادعاءاتها بالصوت والصورة، ولاسيما بعدما قدمت شكاية تتهم فيها ضابط الشرطة نفسه بــ: '' الزور في محرر رسمي'' وتم رفعها إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط الأسبوع المنصرم.

وأضـــاف ''بنسامي'' أنه بناء على شكاية الضابط المذكور، فقد تم استدعاء عفاف صبيحه هذا اليوم للمرة الثانية من أجل الاستماع إليها، وقد نفت في محضر أولي كون ''بوعشرين'' تحرش بها، بالمقابل، وبعدما تمت مواجهتها بالفيديو الذي تظهر فيه وهي تقرأ مضامين المحضر صفحة بصفحة قبل توقيعه، عزت تراجعها عن أقوالها إلى طول فترة مكوثها عند الفرقة الوطنية وكذا الخوف ورغبتها في العودة لمنزلها على حد قولها . وأردف أن ''عفاف'' لم تقدم شكاية مباشرة بتوفيق بوعشرين ولكن ورد اسمها على لسان المشتكية المسماة ''خلود الجابري'' ، مما دفع بالفرقة الوطنية إلى استدعائها فصرحت بأنها هي أيضا من ضحايا ''بوعشرين'' .


واسترسل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بأن الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط قام بحفظ شكاية ''توفيق بوعشرين'' ضده ، مبرزا أن اتهامه بتزوير محضر إحالته على المحكمة افتراء ولا أساس له من الصحة، مؤكدا أنه قام بإدراج عبارة ''التلبس'' وليس عبارة ''البحث التمهيدي'' في محضر الاستنطاق، وبناء على ذلك فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض اعتبر هذه الشكاية ''لا تستند على أي أساس قانوني''.

 

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