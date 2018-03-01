 بسبب اتهامها بتسليم تقرير مزعوم حول أخنوش للحكومة الفرنسية.. دائرة دوجين دولاكروا تتوعد باللجوء إلى القضاء وتصف وزير الفلاحة بأحد كبار مؤسسي الشراكة الفرنسية المغربية ﻿
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بسبب اتهامها بتسليم تقرير مزعوم حول أخنوش للحكومة الفرنسية.. دائرة دوجين دولاكروا تتوعد باللجوء إلى القضاء وتصف وزير الفلاحة بأحد كبار مؤسسي الشراكة الفرنسية المغربية

بتاريــخ : 12 مارس 2018 / 21:04 بسبب اتهامها بتسليم تقرير مزعوم حول أخنوش للحكومة الفرنسية.. دائرة دوجين دولاكروا تتوعد باللجوء إلى القضاء وتصف وزير الفلاحة بأحد كبار مؤسسي الشراكة الفرنسية المغربية | بوليتيك
بسبب اتهامها بتسليم تقرير مزعوم حول أخنوش للحكومة الفرنسية.. دائرة دوجين دولاكروا تتوعد باللجوء إلى القضاء وتصف وزير الفلاحة بأحد كبار مؤسسي الشراكة الفرنسية المغربية
في بلاغ صارم شديد اللهجة، عبرت دائرة يوجين دولاكروا، جمعية منتخبي ومنتخبات الجمهورية الفرنسية التي تناضل من أجل الصداقة بين فرنسا والمغرب، عن نفيها القاطع للأخبار الزائفة التي تتداول تسليمها

شوف تيفي

في بلاغ صارم شديد اللهجة، عبرت دائرة يوجين دولاكروا، جمعية منتخبي ومنتخبات الجمهورية الفرنسية التي تناضل من أجل الصداقة بين فرنسا والمغرب، عن نفيها القاطع للأخبار الزائفة التي تتداول تسليمها لتقرير مزعوم لحكومة إدوارد فيليب الوزير الأول، يخص عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ونددت الجمعية الفرنسية في بلاغ صادر عنها، تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منه، بمضمون الرسالة التي كتبت باللغة العربية في خصوص هذا التقرير المزعوم، وتم نشرها عبر شبكات التواصل الإجتماعي، مؤكدة في مضمون هذا البيان الموقع بإسم صلاح بوردي رئيس دائرة يوجين دولاكروا، أن الأمر يتعلق بمعلومة خاطئة أساءت لصورة الجمعية ومهامها.
وتوجهت هذه الأخيرة برسالة صداقة للوزير أخنوش بعدما وصفته بأحد كبار مؤسسي الشراكة الفرنسية المغربية، معبرة عن تقديرها الكبير لشخصه.
وبالنظر لخطورة الإدعاءات الواردة في هذا الموضوع، أكد البلاغ الصحفي أن الجمعية الفرنسية عقدت اجتماعا طارئا لمجلسها، حيث نفت ونددت في نفس الوقت بزيف المعلومات الواردة في هذا التقرير المزعوم، في الوقت الذي أوضحت فيه أنها تحتفظ بحق اللجوءإلى القضاء لمواجهة ناشري هذه المعلومات ...

 

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تقرير أخنوش حكومة فرنسية دوجين دولاكروا القضاء وزير الفلاح المغرب شوف تيفي

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