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فريق في البطولة الوطنية بدون مدرب

بتاريــخ : 12 مارس 2018 / 19:32 فريق في البطولة الوطنية بدون مدرب | سبور
فريق في البطولة الوطنية بدون مدرب
أكد منير بوخيار، المدرب المساعد لفريق شباب الريف الحسيمي لكرة القدم، الذي يقود الفريق من دكة البدلاء، أن مسؤولي الفريق سيجدون حلا لمشكلة المدرب الرسمي للفريق الحالي ناصر سنجاق، أو التعاقد مع مدرب

 "شوف سبور"

أكد منير بوخيار، المدرب المساعد لفريق شباب الريف الحسيمي لكرة القدم، الذي يقود الفريق من دكة البدلاء، أن مسؤولي الفريق سيجدون حلا لمشكلة المدرب الرسمي للفريق الحالي ناصر سنجاق، أو التعاقد مع مدرب جديد للفريق.
 
وقال بوخيار في تصريح لصحيفة "المساء" في عدد يوم غد الثلاثاء، "لقد حصلت على ترخيص استثنائي من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لقيادة الفريق الحسيمي، ومشكورة مرة أخرى، منحتني ترخيصا استثنائيا للمباراة الخامسة، لكن حان الوقت لحل هذا المشكل الذي أثر على تركيز و معنويات اللاعبين وكما تعلمون فمنير بوخيار هو مدرب مساعد حسب مقتضيات العقد الذي يربطني بفريق شباب الريف الحسيمي".

‫شوف تيفي

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شباب الريف الحسيمي منير بوخيار شوف سبور

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