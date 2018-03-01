فريق في البطولة الوطنية بدون مدرب ﻿

أكد منير بوخيار، المدرب المساعد لفريق شباب الريف الحسيمي لكرة القدم، الذي يقود الفريق من دكة البدلاء، أن مسؤولي الفريق سيجدون حلا لمشكلة المدرب الرسمي للفريق الحالي ناصر سنجاق، أو التعاقد مع مدرب

"شوف سبور"

أكد منير بوخيار، المدرب المساعد لفريق شباب الريف الحسيمي لكرة القدم، الذي يقود الفريق من دكة البدلاء، أن مسؤولي الفريق سيجدون حلا لمشكلة المدرب الرسمي للفريق الحالي ناصر سنجاق، أو التعاقد مع مدرب جديد للفريق.

أكد منير بوخيار، المدرب المساعد لفريق شباب الريف الحسيمي لكرة القدم، الذي يقود الفريق من دكة البدلاء، أن مسؤولي الفريق سيجدون حلا لمشكلة المدرب الرسمي للفريق الحالي ناصر سنجاق، أو التعاقد مع مدرب جديد للفريق.