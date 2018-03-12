بودريقة : أنا موجود ورهن إشارة منخرطي الفريق الأخضر ﻿

نشر محمد بودريقة، الرئيس السابق للرجاء الرياضي، تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي ''الفيسبوك''، أكد فيها أنه موجود ورهن إشارة الفريق الأخضر والمنخرطين.

"شوف سبور": عبدالغفور ضرار

نشر محمد بودريقة، الرئيس السابق للرجاء الرياضي، تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، أكد فيها أنه موجود ورهن إشارة الفريق الأخضر والمنخرطين.

وقال بودريقة في نفس التدوينة : "لم أفهم من يروج أنني انسحبت من الترشح للرئاسة و الغريب هم من يقولون لا لعودة بودريقة، أقول لهم بودريقة موجود و رهن إشارة النادي و المنخرطين".

وكان محمد بودريقة، الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، قد أعلن رغبته في الترشح من أجل العودة لرئاسة النادي الأخضر، خلال الجمع العام غير العادي الذي لم ينعقد.