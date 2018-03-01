سابقة..الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء يعرض فيديو ''عفاف برناني'' وهي تصرح وتكشف عن تعرضها للتحرش الجنسي من قبل توفيق بوعشرين ﻿

عرض الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، يومه الإثنين، خلال الندوة الصحفية، تسجيلا مصورا، ظهرت خلاله ''عفاف برناني'' وهي تقرأ بصوت عال تصريحاتها بمقر الفرقة الوطنية، والتي أكدت من خلالها بأنها

"شوف تيفي"

عرض الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، يومه الإثنين، خلال الندوة الصحفية، تسجيلا مصورا، ظهرت خلاله "عفاف برناني" وهي تقرأ بصوت عال تصريحاتها بمقر الفرقة الوطنية، والتي أكدت من خلالها بأنها كانت ضحية التحرش الجنسي من قبل "توفيق بوعشرين" مدير جريدة "أخبار اليوم".

وأوضح الوكيل العام في كلمته بأنه قرر عرض الفيديو الذي تظهر به "عفاف برناني" وهي تقرأ محضر الاستماع لها بمقر الفرقة الوطنية، وذلك حتى يتأكد الحاضرون من صحة ما قاله بخصوص حقيقة تزوير تصريحاتها.

وأكد الوكيل العام بأن التسجيل المصور تم عرضه، صباح يومه الإثنين، على عفاف برناني" بعد تشبثها باتهام ضابط بالفرقة الوطنية بتزوير محضر الاستماع لها، حيث أكدت صحته وصحة تصريحاته، ما جعله يحيلها على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية والذي سيتابعها بجنحتي" الإهانة بالبلاغ الكاذب والقذف".