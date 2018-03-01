 فيديو جد خطير..شاب شرمل راسو وهدد يشعل في راسو العافية ضواحي البيضاء ﻿
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فيديو جد خطير..شاب شرمل راسو وهدد يشعل في راسو العافية ضواحي البيضاء

بتاريــخ : 12 مارس 2018 / 18:57 فيديو جد خطير..شاب شرمل راسو وهدد يشعل في راسو العافية ضواحي البيضاء | حوادث و حقوق
فيديو جد خطير..شاب شرمل راسو وهدد يشعل في راسو العافية ضواحي البيضاء
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو مباشر، ظهر خلاله شاب، أقدم على شرملة نفسه وهدد بالانتحار من خلال إضرام النار في جسده.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو مباشر، ظهر خلاله شاب، أقدم على شرملة نفسه وهدد بالانتحار من خلال إضرام النار في جسده.

وحسب هذا الفيديو الذي جرت فصوله، يومه الإثنين، بمنطقة بوسكورة ضواحي مدينة الدار البيضاء، فإن أفراد أسرة، حاولوا على ما يبدو منع تنفيذ حكم قضائي يقضي بإخلاء منزل، ما جعل الشاب يدخل في حالة هيستيرية وهو يهدد بالانتحار.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته 53 دقيقة، تواجد القوات العمومية وعناصر الدرك الملكي أمام المنزل، ما جعل أفراد الأسرة يدخلون في حالة هيستيرية، معبرين عن رفضهم لقرار التخلي عن منزل الأسرة وأرضهم.

ونظرا لمضمون الفيديو الخطير، فإن "شوف تيفي" تجنبت نشره مع المادة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي شاب بوسكورة القوات العمومية مقطع فيديو

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