عاجل .. أوزال يدخل على الخط لحل أزمة الرجاء البيضاوي ﻿

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن محمد أوزال، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، سيعقد مساء اليوم الاثنين، اجتماعا مع عبد الكبير زهود، والي جهة الدار البيضاء سطات، لمناقشة الوضعية الصعبة التي

"شوف سبور"

كشفت مصادر مطلعة، لـ"شوف سبور"، أن محمد أوزال، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، سيعقد مساء اليوم الاثنين، اجتماعا مع عبد الكبير زهود، والي جهة الدار البيضاء سطات، لمناقشة الوضعية الصعبة التي يعيشها الفريق الأخضر، والخروج بحلول جذرية لحل هذه الازمة التي تؤرق جميع الرجاويين .

وكان سعيد حسبان، رئيس الفريق الأخضر قد أصدر الخميس الماضي بلاغا حدد فيه يوم 31 مارس الجاري، لعقد الجمع العام الاستثنائي.

ويذكر أن لاعبي فريق الرجاء الرياضي، كانوا قد رفضوا خوض الحصة التدريبية، التي كان مقررا إجراؤها صباح اليوم الاثنين، في ظل غياب رئيس الفريق الأخضر سعيد حسبان، الذي كان قد وعدهم باللقاء بهم اليوم على الساعة 9 صباحا، من أجل تسوية المستحقات المالية العالقة لدى الفريق.