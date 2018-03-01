عاجل..الزفزافي يحتج على ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ﻿

انطلقت قبل قليل من يومه الإثنين، أشغال جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة الأخيرة، والتي عرفت في بدايتها احتجاج الزفزافي على ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.

"شوف تيفي"

انطلقت قبل قليل من يومه الإثنين، أشغال جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة الأخيرة، والتي عرفت في بدايتها احتجاج الزفزافي على ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.

وعرفت بداية الجلسة احتجاج ناصر الزفزافي على ممثل النيابة العامة حكيم الوردي، لأنه قال "إن المعتقلين يحملون جينات التمرد"، وطالب القاضي علي الطرشي بحمايتهم لأنهم سجناء حراك الريف.

وأشارالزفزافي بعد التماسه التدخل أن ممثل النيابة العامة، قال خلال جلسة الأسبوع الماضي، إن بعض الريفيين يحملون جينات التمرد، وهو ما يمكن اعتباره حكما على المعتقلين بأقسى العقوبات.

وأوضح الزفزافي أن ما قاله ممثل النيابة العامة، يذكره بقولة شهير لـ "هيتلر" في حق اليهود، اعتبر فيها أن "اليهود" يحملون جينات الخداع والمكر.