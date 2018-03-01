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اليوسفي يرفض استقبال أخ بوعشرين وها علاش

بتاريــخ : 12 مارس 2018 / 18:29 اليوسفي يرفض استقبال أخ بوعشرين وها علاش | بوليتيك
اليوسفي يرفض استقبال أخ بوعشرين وها علاش
توصلت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن الزعيم الإتحادي السابق عبد الرحمان اليوسفي رفض بشكل قاطع استقبال رشيد بوعشرين، أخ توفيق بوعشرين المعتقل بسجن عين البرجة بالدارالبيضاء

  شـــوف تيفي:

 توصلت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن الزعيم الإتحادي السابق عبد الرحمان اليوسفي رفض بشكل قاطع استقبال رشيد بوعشرين، أخ توفيق بوعشرين المعتقل بسجن عين البرجة بالدارالبيضاء،على خلفية اعتداءات جنسية، وذلك بعدما سعى المعني بالأمر إلى طلب وساطة قائد حكومة التناوب التوافقي، في قضية ما بات يعرف ب "الجنس مقابل الشغل" التي تورط فيها ناشر مجموعة ".أخبار اليوم ".

وكشفت المصادر ذاتها، أن عبد الرحمان اليوسفي برر موقفه الرافض لاستقبال أخ بوعشرين، بكون ملف القضية بيد القضاء، وهو الوحيد الذي بإمكانه أن يقول كلمته العادلة في حق الصحفي المعتقل على خلفية الإتهامات المنسوبة إليه

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب اتهامات بوعشرين معتقل اليوسفي

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