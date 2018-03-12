 رئيــس الحكومة: إرادة مغربية قطرية قوية للارتقاء بالشراكة الثنائية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفبدبو : أمين حارث في موقف صعب ومهدد أن يغيب على مونديال روسيا 2018 | بووز

بالفبدبو : أمين حارث في موقف صعب ومهدد أن يغيب على مونديال روسيا 2018

شاهد بالفيديو مراد باتنا يواصل التألق بهدف و أسيست رائعين والمحللون ينبهرون بأدائه | بووز

شاهد بالفيديو مراد باتنا يواصل التألق بهدف و أسيست رائعين والمحللون ينبهرون بأدائه

سابقة..الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء يعرض فيديو عفاف برناني وهي تصرح وتكشف عن تعرضها للتحرش الجنسي من قبل توفيق بوعشرين | بوليتيك

سابقة..الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء يعرض فيديو ''عفاف برناني'' وهي تصرح وتكشف عن تعرضها

فيديو جد خطير..شاب شرمل راسو وهدد يشعل في راسو العافية ضواحي البيضاء | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..شاب شرمل راسو وهدد يشعل في راسو العافية ضواحي البيضاء

خطير.. العثور على ساق بشرية بمقبرة شفشاون | حوادث و حقوق

خطير.. العثور على ساق بشرية بمقبرة شفشاون

عاجل..الزفزافي يحتج على ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء | بوليتيك

عاجل..الزفزافي يحتج على ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء

اليوسفي يرفض استقبال أخ بوعشرين وها علاش | بوليتيك

اليوسفي يرفض استقبال أخ بوعشرين وها علاش

فيديو : شوفو شنو قال عادل العماري فحق جواد بادة و الإضراب لاعبي الرجاء ..وينفجر فوجه حسبان | بووز

فيديو : شوفو شنو قال عادل العماري فحق جواد بادة و الإضراب لاعبي الرجاء ..وينفجر فوجه حسبان

رئيــس الحكومة: إرادة مغربية قطرية قوية للارتقاء بالشراكة الثنائية | بوليتيك

رئيــس الحكومة: إرادة مغربية قطرية قوية للارتقاء بالشراكة الثنائية

الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

رئيــس الحكومة: إرادة مغربية قطرية قوية للارتقاء بالشراكة الثنائية

بتاريــخ : 12 مارس 2018 / 18:09 رئيــس الحكومة: إرادة مغربية قطرية قوية للارتقاء بالشراكة الثنائية | بوليتيك
رئيــس الحكومة: إرادة مغربية قطرية قوية للارتقاء بالشراكة الثنائية
أوضح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري المغربي القطري يشكل القاطرة التي تقود التعاون الثنائي بفضل ما يزخر به البلدان من طاقات كبيرة وإرادة لبلوغ المرامي

"شوف تيفي"

أوضح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري المغربي القطري يشكل القاطرة التي تقود التعاون الثنائي بفضل ما يزخر به البلدان من طاقات كبيرة وإرادة لبلوغ المرامي المنشودة، في ظل اقتصاد عالمي يعرف انفتاحا شاملا وتكتلا متزايدا.

وفي هــذا الصدد اعتبر رئيس الحكومة، في اجتماع اللجنة العليا المغربية القطرية المنعقدة اليوم الاثنين 12 مارس 2018 بالرباط، أن اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المغربية القطرية "يشكل فرصة لاستعراض وتقييم حصيلة التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة منها التجارية والمالية والاستثمارية والثقافية".

من جهته، شدد رئيس الحكومة على ضرورة "الانكباب سويا على استنباط أنجع الأساليب والوسائل العملية الكفيلة بإعطاء مسارات التعاون دفعة جديدة والتقدم بخطى حثيثة لعلاقات استراتيجية تستجيب للتطلعات، داعيا في الآن نفسه إلى "تعبئة الجهود من طرف كافة القطاعات الحكومية المعنية والفاعلين الاقتصاديين في البلدين لضمان تفاعل ملائم مع ما تعرفه التجارة والاستثمار والأعمال على المستوى الدولي من تطورات متسارعة ومتلاحقة".

 إلى ذلك، طالب رئيس الحكومة الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال "بمضاعفة الجهود قصد بلورة شراكة استراتيجية حقيقية تمكن من تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري من خلال الاستغلال لما تتيحه الإمكانيات الاقتصادية الهامة المتوفرة".

وبعد أن أشاد بالأسس الصلبة والراسخة التي تميز العلاقات المغربية القطرية، وبارتياحه للتطور النوعي لمسار هذه العلاقات، أوضح رئيس الحكومة أن هناك "إرادة قوية مشتركة للعمل بكل جهد قصد الارتقاء بها"، علما أن "الزيارة الملكية للملك محمد السادس لدولة قطر الشقيقة في نونبر 2017، شكلت محطة رئيسية في مسار العلاقات الثنائية".

وفي سياق حديثه عن ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، أشاد رئيس الحكومة بالفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال القطريين الذين اختاروا المغرب وجهة لهم، والذين يثقون في إمكانياته الاقتصادية والتجارية والفرص التي يزخر بها المناخ الاستثماري"، مبرزا في المقابل إلى وجود عدد من المجالات الحيوية التي "يستدعي التعاون فيها الانتقال إلى سرعة أعلى وإلى تكثيف الجهود المشتركة من أجل دعمها والارتقاء بها".

هــــذا وعبّر رئيس الحكومة عن أمله في أن تحقق الدورة الحالية فرصة لبلورة الأهداف الاستراتيجية المستقبلية المشتركة والعمل على تهييء الظروف المناسبة الرامية إلى تحفيز الفاعلين في مختلف المجالات".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الحكومة العثماني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سابقة..الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء يعرض فيديو عفاف برناني وهي تصرح وتكشف عن تعرضها للتحرش الجنسي من قبل توفيق بوعشرين | بوليتيك

سابقة..الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء يعرض فيديو ''عفاف برناني'' وهي تصرح وتكشف عن تعرضها للتحرش الجنسي من قبل توفيق بوعشرين

عاجل..الزفزافي يحتج على ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء | بوليتيك

عاجل..الزفزافي يحتج على ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء

اليوسفي يرفض استقبال أخ بوعشرين وها علاش | بوليتيك

اليوسفي يرفض استقبال أخ بوعشرين وها علاش

عاجل..متابعة الصحافية اللي كذبات على الضابطة القضائية فقضية بوعشرين و هذا هو موعد محاكمتها | بوليتيك

عاجل..متابعة الصحافية اللي كذبات على الضابطة القضائية فقضية بوعشرين و هذا هو موعد محاكمتها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول فيديو للصحافية اللي كذبات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فقضية بوعشرين..هاشنو قالت منين سمعو ليها | بــووز
منذ 28 دقيقة

أول فيديو للصحافية اللي كذبات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فقضية بوعشرين..هاشنو قالت منين سمعو ليها

بالفيديو.. تجار سوق القريعة يحتجون..مجهول كينصب علينا باسم ماركات عالمية | بــووز

بالفيديو.. تجار سوق القريعة يحتجون..مجهول كينصب علينا باسم ماركات عالمية

حصــري و بالفيديو من خريبكة..أول ظهور للشاب اللي لقا 37 مليار فالحساب البنكي ديالو..كانت عندي 800 درهم وهاشنو وقع منين خرجات ليا الملاين و أنا معندي والو | بــووز

حصــري و بالفيديو من خريبكة..أول ظهور للشاب اللي لقا 37 مليار فالحساب البنكي ديالو..كانت عندي 800 درهم وهاشنو وقع منين خرجات ليا الملاين و أنا معندي والو

مع الجمهور..لمن فاتته كواليس مباراة الوداد و تطوان بدونور/احتجاج/تعادل/غضب البنزرتي/تصريحات قوية | بــووز

مع الجمهور..لمن فاتته كواليس مباراة الوداد و تطوان بدونور/احتجاج/تعادل/غضب البنزرتي/تصريحات قوية

﻿

آخر المستجدات

بالفبدبو : أمين حارث في موقف صعب ومهدد أن يغيب على مونديال روسيا 2018 | بووز
منذ 29 دقيقة

بالفبدبو : أمين حارث في موقف صعب ومهدد أن يغيب على مونديال روسيا 2018

شاهد بالفيديو مراد باتنا يواصل التألق بهدف و أسيست رائعين والمحللون ينبهرون بأدائه | بووز

شاهد بالفيديو مراد باتنا يواصل التألق بهدف و أسيست رائعين والمحللون ينبهرون بأدائه

سابقة..الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء يعرض فيديو عفاف برناني وهي تصرح وتكشف عن تعرضها للتحرش الجنسي من قبل توفيق بوعشرين | بوليتيك

سابقة..الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء يعرض فيديو ''عفاف برناني'' وهي تصرح وتكشف عن تعرضها

فيديو جد خطير..شاب شرمل راسو وهدد يشعل في راسو العافية ضواحي البيضاء | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..شاب شرمل راسو وهدد يشعل في راسو العافية ضواحي البيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.