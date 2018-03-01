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عاجل..متابعة الصحافية اللي كذبات على الضابطة القضائية فقضية بوعشرين و هذا هو موعد محاكمتها

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كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الإثنين، أن النيابة العامة وبعد الاستماع لعفاف برناني المصرحة في قضية ''بوعشرين''،

"شوف تيفي":

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الإثنين، أن النيابة العامة وبعد الاستماع لعفاف برناني المصرحة في قضية "بوعشرين"، بخصوص شكايتها الموجهة ضد ضابط الفرقة الوطنية، تبين لها أن الأمر يتعلق بإهانة الضابطة القضائية، مشيرا إلى أن الملف أحيل على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية والذي قرر متابعتها بجنحتي" الإهانة بالبلاغ الكاذب والقذف" وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 264 من القانون الجنائي بالنسبة لجنحة الإهانة بالبلاغ الكاذب و الفصلين 442 و444 المتعلقين بجنحة القذف.

وأوضح الوكيل العام بأن "عفاف برناني" والتي تقدمت سابقا بشكاية إلى محكمة النقض، اتهمت من خلالها ضابطا بالفرقة الوطنية بتزوير تصريحاتها، قد تم استدعاؤها، يومه الإثنين، بعد توصل النيابة العامة بشكاية من الضابط اتهمها من خلالها بالإساءة له ولسمعته في العمل بين زملائه ولأسرته، حيث أكدت تشبثها بشكايتها واتهمت الضابط بالتزوير، ليتم عرض تسجيل مصور، ظهرت خلاله وهي تؤكد خلال الاستماع لها بمقر الفرقة الوطنية بأنها كانت ضحية التحرش الجنسي من "توفيق بوعشرين".

وأضاف الوكيل أن "عفاف برناني" وبعد مواجهتها بالتسجيل، أقرت بمضمونه وبأنها صرحت بالفعل بتعرضها للتحرش الجنسي، وأوضحت بأنها كانت متخوفة، مشيرا إلى أن وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية، حدد لها الجلسة بتاريخ 3 أبريل 2018 للمثول أمام المحكمة.

وعرض الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، خلال الندوة الصحفية، تسجيلا مصورا، يظهر التصريحات التي أدلت بها "عفاف برناني" أمام الضابط الذي وجهت له تهمة تزوير محضر الاستماع لها.

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المغرب شوف تيفي الإهانة البلاغ بوعشرين عفاف برناني

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