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عــاجل و هــام للمغاربة.. انخفاض الدرهم مقابل الأورو وارتفاعه ب 1 في المائة مقابل الدولار

بتاريــخ : 12 مارس 2018 / 17:55 عــاجل و هــام للمغاربة.. انخفاض الدرهم مقابل الأورو وارتفاعه ب 1 في المائة مقابل الدولار | بوليتيك
عــاجل و هــام للمغاربة.. انخفاض الدرهم مقابل الأورو وارتفاعه ب 1 في المائة مقابل الدولار
أفاد بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، بأن الدرهم انخفض بنسبة 0,5 في المائة مقابل الأورو، وارتفع بـ 1 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح و7 مارس 2018.

شـــوف تيفي:

 أفاد بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، بأن الدرهم انخفض بنسبة 0,5 في المائة مقابل الأورو، وارتفع بـ 1 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح و7 مارس 2018.

وأبرز البنك المركزي أنه لم يتم إجراء أي مناقصة في سوق بيع العملات، مشيرا إلى أن صافي الاحتياطات الدولية بلغ 235,5 مليار درهم في 2 مارس 2018، ما يشكل انخفاضا بـ 0,3 في المائة مقارنة مع الأسبوع الماضي وتراجعا بـ 5,5 في المائة على أساس سنوي.

وبخصوص تدخلاته في السوق النقدي، أشار بنك المغرب إلى أنه ضخ ما مجموعه 47 مليار درهم، وذلك على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض.

وأكد المصدر ذاته أنه، وباحتساب مبلغ 3,4 مليار درهم المخصصة في إطار دعم وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، يصل المبلغ الإجمالي للتدخلات إلى 50,4 مليار درهم، مضيفا أن المعدل البنكي استقر في نسبة 2,26 بالمائة، في حين انتقل حجم المبادلات من 3 مليار درهم إلى 3,5 مليار درهم.

وذكر البنك المركزي بأنه ضخ مبلغ 48 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، وذلك بناء على طلب العروض ليوم 7 مارس (تحديد تاريخ الاستحقاق 8 مارس 2018).

وفي ما يتعلق بالمناقصات المسجلة خلال هذا الأسبوع، أشار البنك إلى أن الخزينة احتفظت بمبلغ 1 مليار درهم من مبلغ مقترح قدره 6,4 ملايير درهم، موضحا أن الاكتتابات همت سندات تغطي 13 و52 شهرا بسعري فائدة بلغا على التوالي 2,17 في المائة و 2,28 في المائة.

وأضاف بهذا الخصوص، أنه في غياب التعويضات ما بين 8 و14 مارس 2018، فإنه من المرتقب أن يصل المبلغ الجاري لسندات الخزينة في 14 مارس، إلى 528,4 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 1,23 في المائة مقارنة بمتم سنة 2017.

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر "مازي" سجل خلال هذا الأسبوع ارتفاعا طفيفا بلغ 0,1 في المائة ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى 6,2 في المائة، في حين استقر حجم المبادلات في مبلغ 719,3 مليون درهم بعد 918,6 مليون درهم الأسبوع المنصرم، أي بمعدل يومي قدره 143,9 مليون درهم مقابل 183,7 مليون درهم.

وأضاف أنه تم إنجاز جل المبادلات على مستوى السوق المركزي.

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