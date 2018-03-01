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هذا مصير شاب تورط في محاولة القتل بالناظور

بتاريــخ : 12 مارس 2018 / 17:25 هذا مصير شاب تورط في محاولة القتل بالناظور | حوادث و حقوق
هذا مصير شاب تورط في محاولة القتل بالناظور
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن الناظور، صباح يومه الإثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في الحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية ومحاولة القتل العمد.

"شوف تيفي"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن الناظور، صباح يومه الإثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في الحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية ومحاولة القتل العمد.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم توقيف المشتبه به برفقة ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، من بينهم فتاة، وذلك بعدما تم العثور بحوزتهم على 207 غراما من مخدر الكوكايين، و26 قرصا مخدرا، وسكينين، وخمس موازين كهربائية، وسبع هواتف محمولة، علاوة على مبلغ مالي بالعملة الوطنية.

وأكد البلاغ أن إجراءات التنقيط بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم أوضحت أن المشبه به الرئيسي كان يشكل موضوع 19 مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات، ومذكرة بحث وطنية صادرة عن الشرطة القضائية بالناظور للاشتباه في تورطه في محاولة القتل العمد.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به ومرافقيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، أو التي يحتمل أن يكونوا متورطين في اقترافها.

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المغرب شوف تيفي المخدرات العملة الوطنية الناظور القتل العمد

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