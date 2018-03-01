هـــام للمغاربة..انطلاق بيع تذاكر المرحلة الثالثة الخاصة بمونديال روسيا 2018 ﻿

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن المرحلة الثالثة لبيع تذاكر مونديال روسيا 2018 ، الذي يقام خلال الفترة ما بين 14 يونيو و 15 يوليوز المقبل، ستطلق غدا الثلاثاء وستتواصل إلى غاية ثالث أبريل المقبل.

شـــوف تيفي:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن المرحلة الثالثة لبيع تذاكر مونديال روسيا 2018 ، الذي يقام خلال الفترة ما بين 14 يونيو و 15 يوليوز المقبل، ستطلق غدا الثلاثاء وستتواصل إلى غاية ثالث أبريل المقبل.

وذكر بلاغ للفيفا، نقلته وكالة (ريا نوفوستي) للأنباء، أن طرح الحصة الجديدة من التذاكر يأتي بهدف تمكين عشاق كرة القدم من شراء التذاكر لحضور مباريات منتخباتهم المفضلة.

وستباع التذاكر في هذه المرحلة بالأسبقية عبر الموقع الإلكتروني للفيفا ، وسيتم تأكيد الحصول على التذاكر عند إتمام عملية الشراء.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن المشجعين الذين لم يسعفهم الحظ لاقتناء التذاكر خلال هذه المرحلة سيحصلون على فرصة أخيرة لشراء التذاكر عبر مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة، والتي ستجرى بنظام أسبقية الشراء في الفترة الممتدة من 18 أبريل إلى 15 يوليوز المقبل، وهو موعد إقامة المباراة النهائية لمونديال روسيا.

وتقام نهائيات كأس العالم في 12 ملعبا ب 11 مدينة روسية هي موسكو وسان بطرسبورغ وكالينينغراد وفولغوغراد وقازان وسمارا وسارانسك وسوتشي ويكاترينبرغ ونيجني نوفغورود، إضافة إلى مدينة روستوف على نهر الدون.