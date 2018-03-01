عاجل... هذا ما خلص إليه اجتماع لاعبي الرجاء مع حسبان ﻿

كشفت مصادر موثوق بها لـ'' شوف سبور '' أن رئيس فريق الرجاء الرياضي، سعيد حسبان، وعد اللاعبين اليوم خلال الاجتماع الذي عقد بملعب الوازيس، بتأدية جزء من مستحقاتهم المالية العالقة لدى إدارة الفريق

"شوف سبور " عبدالغفور ضرار

كشفت مصادر موثوق بها لـ" شوف سبور " أن رئيس فريق الرجاء الرياضي، سعيد حسبان، وعد اللاعبين اليوم خلال الاجتماع الذي عقد بملعب الوازيس، بتأدية جزء من مستحقاتهم المالية العالقة لدى إدارة الفريق الأخضر، في نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت نفس المصادر، أن اللاعبين عبروا لرئيس الفريق عن استيائهم من لجنة البرمجة، التي تبرمج جل مباريات الفريق بعد الزوال.

ويذكر أن لاعبي فريق الرجاء الرياضي، كانوا قد رفضوا خوض الحصة التدريبية، التي كان مقررا إجراؤها صباح اليوم الاثنين، في ظل غياب رئيس الفريق الأخضر سعيد حسبان، الذي كان قد وعدهم باللقاء بهم اليوم على الساعة 9 صباحا، من أجل تسوية المستحقات المالية العالقة لدى الفريق.