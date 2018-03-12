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صورة: رونار يكشف عن موعد الإعلان عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي

بتاريــخ : 12 مارس 2018 / 16:28 صورة: رونار يكشف عن موعد الإعلان عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي | سبور
صورة: رونار يكشف عن موعد الإعلان عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي
كشف الناخب الوطني هيرفي رونار، عبر حسابه الرسمي على الشبكة الاجتماعية '' تويتر'' عن موعد الإعلان عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي، لمواجهة كل من صربيا وأوزبكستان، استعدادا لنهائيات كأس العالم

"شوف سبور"

كشف الناخب الوطني هيرفي رونار، عبر حسابه الرسمي على الشبكة الاجتماعية " تويتر" عن موعد الإعلان عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي، لمواجهة كل من صربيا وأوزبكستان، استعدادا لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018.

وأكد مدرب المنتخب المغربي، أن اللائحة النهائية سيعلن عنها هذا الاسبوع، حيث اضطر رونار إلى تأخير الإعلان عن اللائحة النهائية للاعبين المشاركين في المباراتين الوديتين لمعرفة حالة كل من عادل تاعرابت،الممارس رفقة فريق جنوى الإيطالي، وكريم الأحمدي، لاعب فينورد الهولندي، وأسامة طنان، لاعب سان إتيان لينضاف إليهم العميد مهدي بنعطية مدافع فريق جوفونتوس.

 

‫شوف تيفي

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هيرفي رونار المنتخب المغربي شوف سبور

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