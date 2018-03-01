فيسبوكي من البيضاء جابها في راسو: عرض للبيع أجهزة كهربائية خطيرة عبر صفحة بالفيسبوك..وها شنو وقع ليه ﻿

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، صباح أمس الأحد 11 مارس الجاري، شخصا يشتبه في عرضه للبيع عبر صفحته الخاصة على موقع

"شوف تيفي"

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، صباح أمس الأحد 11 مارس الجاري، شخصا يشتبه في عرضه للبيع عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة من المصابيح الكهربائية الموصولة بجهاز صاعق.

وحسب إخبارية أمنية فقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية من العثور بحوزة المشتبه به على ثمانية مصابيح صاعقة، كما تم تشخيص هوية مزوده بهذه الأجهزة الكهربائية وتوقيفه بمدينة أكادير، وحجز ستة مصابيح صاعقة مماثلة.

وأكدت الإخبارية أن المشتبه به الأول، كان قد نشر إعلانات عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك لبيع هذه الأدوات الصاعقة التي تمس بأمن وسلامة المواطنين، قبل أن يتم توقيفه وإحالته على العدالة، بينما لا زال البحث متواصلا مع مزوده بتلك المعدات، وذلك لتحديد مصدر حصوله عليها أو الجهة التي تزوده بها.





