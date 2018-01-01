 صــادم.. لأول مرة ''شوف تيفي'' تكشف تفاصيل''الفيديوهات الجنسية'' التي توثق للمعاشرة الجنسية التي جمعت ''بوعشرين'' بصحافيات وعاملات عنده ﻿
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الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

صــادم.. لأول مرة ''شوف تيفي'' تكشف تفاصيل''الفيديوهات الجنسية'' التي توثق للمعاشرة الجنسية التي جمعت ''بوعشرين'' بصحافيات وعاملات عنده

بتاريــخ : 12 مارس 2018 / 16:02 صــادم.. لأول مرة شوف تيفي تكشف تفاصيلالفيديوهات الجنسية التي توثق للمعاشرة الجنسية التي جمعت بوعشرين بصحافيات وعاملات عنده | مجتمع
صــادم.. لأول مرة ''شوف تيفي'' تكشف تفاصيل''الفيديوهات الجنسية'' التي توثق للمعاشرة الجنسية التي جمعت ''بوعشرين'' بصحافيات وعاملات عنده
بعدما أنكر ''توفيق بوعشرين'' وجود ''الفيديوهات الجنسية'' وممارسة الجنس على أي صحافية من الصحافيات العاملات عنده وغيرهن داخل مكتبه بمقر جريدة أخبار اليوم الكائن بعمارة الأحباس شارع الجيش الملكي

''شوف تيفي''


بعدما أنكر ''توفيق بوعشرين'' وجود ''الفيديوهات الجنسية'' وممارسة الجنس على أي صحافية من الصحافيات العاملات عنده وغيرهن داخل مكتبه بمقر جريدة أخبار اليوم الكائن بعمارة الأحباس شارع الجيش الملكي الطابق 17 بالدار البيضاء، تمت مواجهته بما أسفرت عنه عملية استخراج المعطيات المخزنة في القرص الصلب الخارجي الذي تم ضبطه بمكتبه وحجزه عند اكتشاف مجموعة من مقاطع الفيديو مخزنة به، توثق لعمليات جنسية كان ''بوعشرين'' بطلهــا .

وتوصـلت ''شوف تيفي'' بنتيجة استخراج المعطيات المخزنة في قرص خارجي من نوع SEAGATE ومسجل فيديو DVR رقم V6404، تم حجزهما بمكتب ''توفيق بوعشرين'' وأشياء أخرى تحفظنا على نشرها ، علما أن المحجوزات التي تم الحصول عليها بمقر جريدة أخبار اليوم من المنتظر أن يتم عرضها أثناء أشغال جلسات محاكمته بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والتي قد تشكل صدمة كبيرة للرأي العام الوطني والمشككين في تورط ''بوعشرين'' في المنسوب إليه بالصوت والصورة.

ويبلغ عدد الفيديوهات الجنسية التي تعود لـ''بوعرشين'' إلى 50 فيديو كما سبق وصرح بذلك الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء بعد تقديم المتهم أمام النيابة العامة ، في بلاغ تم نشره عبر وسائل الإعلام ، ونظرا للعدد الهائل من الفيديوهات والمدة الزمنية لكل فيديو فقد تم توزيع كل فيديو على الشكل التالي:

1 - تسجيل فيديو بتاريخ 2015/5/05 مدته حوالي 15 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ح).

2 - تسجيل فيديو بتاريخ 2016/10/26 مدته حوالي 11 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.هـ).

3- تسجيل فيديو بتاريخ 2016/10/27 مدته حوالي 15 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ك).

4- تسجيل فيديو بتاريخ 2016/10/26 مدته حوالي 20 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ه).

5- تسجيل فيديو بتاريخ 2015/08/26 مدته حوالي دقيقتين، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ح).

6 تسجيل فيديو بتاريخ 2015/08/26 مدته حوالي 01 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ح).

7- تسجيل فيديو بتاريخ 2015/08/26 مدته حوالي 02 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ح).

8- تسجيل فيديو بتاريخ 2016/03/31 مدته حوالي 20 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ح).

9- تسجيل فيديو بتاريخ 2016/04/25 مدته حوالي 26 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ح).

10 - تسجيل فيديو بتاريخ 2016/05/06 مدته حوالي 21 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ح).

11 - تسجيل فيديو بتاريخ 2016/07/11 مدته حوالي 17 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ح).

12- تسجيل فيديو بتاريخ 2016/08/23 مدته حوالي 30 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ح).

13- تسجيل فيديو بتاريخ 2016/08/26 مدته حوالي 31 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ح).

14 - تسجيل فيديو بتاريخ 2016/09/27 مدته حوالي 12 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ح).

15 - تسجيل فيديو بتاريخ 2016/09/09 مدته حوالي 02 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ح).

16- تسجيل فيديو بتاريخ 2017/02/27 مدته حوالي08 دقائق، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ح).

17- تسجيل فيديو بتاريخ 2017/03/03 مدته حوالي 08 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ح).

18- تسجيل فيديو بتاريخ 2017/05/11 مدته حوالي 23 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ح).

19- تسجيل فيديو بتاريخ 2017/07/05 مدته حوالي 09 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ح).

20- تسجيل فيديو بتاريخ 2017/07/05 مدته حوالي 06 دقيقة، يظهر فيه وأنت تمارس الجنس على المسماة (أ.ح).

21- تسجيل فيديو بتاريخ 2017/07/20 مدته حوالي 16 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ح).

22- تسجيل فيديو بتاريخ 2017/07/31 مدته حوالي 31 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ح).

23 تسجيل فيديو بتاريخ 2017/08/15 مدته حوالي 02 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ح).

24- تسجيل فيديو بتاريخ 2017/08/23 مدته حوالي 37 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ح).

25 - تسجيل فيديو بتاريخ 2017/08/23 مدته حوالي 30 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ح).

26- تسجيل فيديو بتاريخ 2017/09/05 مدته حوالي 30 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ح).

27- تسجيل فيديو بتاريخ 2017/09/05 مدته حوالي 26 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ح).

28- تسجيل فيديو بتاريخ 2017/09/05 مدته حوالي 30 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ح).

29- تسجيل فيديو بتاريخ 2017/09/25 مدته حوالي 20 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ح).

30- تسجيل فيديو بتاريخ 2017/10/16 مدته حوالي 19 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ح).

31- تسجيل فيديو بتاريخ 2017/11/15 مدته حوالي 01 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ح).

32- تسجيل فيديو بتاريخ 2017/11/15 مدته حوالي 22 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ح).

33- تسجيل فيديو بتاريخ 2017/11/03 مدته حوالي 24 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس في لحظة واحدة على ثنائي مكون من المسماة (أ.ح). والمسماة (س.م).

34- سبعة تسجيلات فيديو بتاريخ 2015/02/26 مدتها حوالي 24 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (ح.ب).

35- تسجيل فيديو بتاريخ 2018/01/12 مدته حوالي 02 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ب) ويلمس أعضاءها الجنسية.

36- تسجيل فيديو بتاريخ 2018/01/12 مدته حوالي 14 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (أ.ب) على أن تمارس معه الجنس الفموي.

37- تسجيل فيديو بتاريخ 2017/05/05 مدته حوالي 20 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (ك.ف).

38- تسجيل فيديو بتاريخ 2017/09/29 مدته حوالي 16 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (ك.ف).

39- أربع تسجيلات فيديو بتاريخ 2016/07/21 يظهر فيه هو والمسماة (م.م) في أوضاع حميمية.

40- تسجيل فيديو بتاريخ 2015/01/26 مدته حوالي 02 دقيقة، يظهر فيه وهو يتحرش جنسيا بالمسماة (و.م) ويقوم بتقبيلها ولمس مناطق حساسة من جسدها مع إرغامها على لمس عضوه الذكري.

41- تسجيل فيديو بتاريخ 2015/01/26 مدته حوالي 01 دقيقة ونصف، يظهر فيه وهو يحاول إرغام المسماة (و.م) على ممارسة الجنس معه ومنعها من الخروج من مكتبه وهي تبدي مقاومة لصده وتحاول مغادرة مكتبه.

42- تسجيل فيديو بتاريخ 2017/01/30 مدته حوالي 15 دقيقة، يظهر فيه وهو يقبل المسماة (ص.ز).

43- تسجيل فيديو بتاريخ 2017/02/16 مدته حوالي 26 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (ص.ز).

44- تسجيل فيديو بتاريخ 2017/04/27 مدته حوالي 26 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (ص.ز).

45- تسجيل فيديو بتاريخ 2017/07/10 مدته حوالي 02 دقيقة،يظهر فيه وهو يقبل المسماة (ص.ز).

46- تسجيل فيديو بتاريخ 2017/05/22 مدته حوالي 30 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس على المسماة (ص.ز).

47- خمسة تسجيلات فيديو بتاريخ 2018/01/30 مدتها ما مجموعه حوالي 54 دقيقة، يظهر فيه وهو يقوم بتقبيل إحدى الفتيات ويعانقها ويلمس مناطقها الجنسية .

48- تسجيل فيديو بتاريخ 2015/01/06 مدته حوالي 07 دقيقة، يظهر فيه وهو يجبر فتاة ترتدي ملابس وقبعة سوداء على تقبيله وممارسة الجنس معه، وهو الشيء الذي رفضته رغم إصراره.

49- تسجيلان لفيديو بتاريخ 2015/10/07 مدتهما حوالي 47 دقيقة، يظهر فيهما وهو يقبل فتاة ترتدي فستانا طويلا ويقوم بلمس مناطق حساسة من جسدها.

50- تسجيلان لفيديو بتاريخ 2016/09/02 مدتهما حوالي 48 دقيقة، يظهر فيهما وهو يقبل فتاة ترتدي لباسا عصريا أسود اللون ويقوم بلمس مؤخرتها وجميع مناطقها الحساسة.

وهذه الفيديوهات كلها سجلت في الفترة المسائية للتواريخ الواردة بها بتفصيل أعلاه، ما بين الساعة الخامسة والنصف مساء إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وهذا يتوافق مع تصريحات ضحاياه اللواتي تم الاستماع إليهن في إطار هذه القضية، وهي التصريحات المضمنة بمحاضر أقوالهن.

 

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