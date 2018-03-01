 عــاجل: البريد بنك يرد..هاكيفاش لْـقا حلاق مغربي مبلغ 73 مليار فالحساب البنكي ديالو فخريبكة ﻿
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عــاجل: البريد بنك يرد..هاكيفاش لْـقا حلاق مغربي مبلغ 73 مليار فالحساب البنكي ديالو فخريبكة

بتاريــخ : 12 مارس 2018 / 15:49 عــاجل: البريد بنك يرد..هاكيفاش لْـقا حلاق مغربي مبلغ 73 مليار فالحساب البنكي ديالو فخريبكة | مجتمع
عــاجل: البريد بنك يرد..هاكيفاش لْـقا حلاق مغربي مبلغ 73 مليار فالحساب البنكي ديالو فخريبكة
بعدما انفردت ''شوف تيفي'' صباح يومه الإثنين، بنشر تفاصيل عثور حلاق مغربي على مبلغ مالي كبير و صل إلى 73 مليار درهم بخريبكة،كشفت مجموعة البريد بنك أن الأمر يتعلق بعطب مس بعض الشبابيك الإلكترونية لدقائق

شـــوف تيفي:

بعدما انفردت "شوف تيفي" صباح يومه الإثنين، بنشر تفاصيل عثور حلاق مغربي على مبلغ مالي كبير و صل إلى 73 مليار درهم بخريبكة،كشفت مجموعة البريد بنك أن الأمر يتعلق بعطب مس بعض الشبابيك الإلكترونية لدقائق معدودة، الشيء الذي مكن بعض الزبناء من سحب مبالغ تفوق رصائدهم.

و حسب توضيح لبريد بنك توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه"، تفاعل البريد بنك مع هذه الواقعة، حيث قامت فرقة بتولي الأمر بسرعة فائقة ممكنة زبنائها من إستعمال خدمات الشبابيك الإلكترونية بكل أمان في نفس الليلة.

و أضاف التوضيح، أن شهادات بعض الزبناء المرصودة بأن حساباتهم لم يلحقها أي تغيير و بأن رصائدهم مطابقة لمدخراتهم. ، مؤكدا أن الزبناء الذين قاموا بسحب مبالغ تفوق رصائدهم، تم إبلاغهم بإرجاع المبالغ الملزومة.

 

 

 

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شـــوف تيفي المغرب البريد بنك تفاعل استعمال خطأ تحويل

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