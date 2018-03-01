 حسبان للاعبي الرجاء ''شوفوا كيفاش تقسمو هذا 150 ألف دولار بيناتكم'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خــاص و بالصور.. فنان مغربي عطاوه التوكال وهاشنو وقع ليه | صحافة

خــاص و بالصور.. فنان مغربي عطاوه التوكال وهاشنو وقع ليه

فيسبوكي من البيضاء جابها في راسو: عرض للبيع أجهزة كهربائية خطيرة عبر صفحة بالفيسبوك..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

فيسبوكي من البيضاء جابها في راسو: عرض للبيع أجهزة كهربائية خطيرة عبر صفحة بالفيسبوك..وها شنو وقع

شاهد بالفيديو حمد الله يسجل الهدف الأول في مرمى أصدقاء بنشرقي | بووز

شاهد بالفيديو حمد الله يسجل الهدف الأول في مرمى أصدقاء بنشرقي

صــادم.. لأول مرة شوف تيفي تكشف تفاصيلالفيديوهات الجنسية التي توثق للمعاشرة الجنسية التي جمعت بوعشرين بصحافيات وعاملات عنده | مجتمع

صــادم.. لأول مرة ''شوف تيفي'' تكشف تفاصيل''الفيديوهات الجنسية'' التي توثق للمعاشرة الجنسية التي جمعت

عــاجل: البريد بنك يرد..هاكيفاش لْـقا حلاق مغربي مبلغ 73 مليار فالحساب البنكي ديالو فخريبكة | مجتمع

عــاجل: البريد بنك يرد..هاكيفاش لْـقا حلاق مغربي مبلغ 73 مليار فالحساب البنكي ديالو فخريبكة

حصري وهام للمغاربة.. تطورات مثيرة في قضية أتاي المسموم في المغرب | مجتمع

حصري وهام للمغاربة.. تطورات مثيرة في قضية ''أتاي المسموم'' في المغرب

بث مباشر : الريان - الهلال / دوري أبطال آسيا | بووز

بث مباشر : الريان - الهلال / دوري أبطال آسيا

حصري.. هذا جديد واقعة شرب الخمر داخل قسم بثانوية بمدينة آسفي | حوادث و حقوق

حصري.. هذا جديد واقعة شرب الخمر داخل قسم بثانوية بمدينة آسفي

فيديو .. يوسف العربي يتألق وينقد فريقه من الهزيمة ويسجل هدفين في الدقيقة 90 | بووز

فيديو .. يوسف العربي يتألق وينقد فريقه من الهزيمة ويسجل هدفين في الدقيقة 90

الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

حسبان للاعبي الرجاء ''شوفوا كيفاش تقسمو هذا 150 ألف دولار بيناتكم''

بتاريــخ : 12 مارس 2018 / 15:28 حسبان للاعبي الرجاء شوفوا كيفاش تقسمو هذا 150 ألف دولار بيناتكم | سبور
حسبان للاعبي الرجاء ''شوفوا كيفاش تقسمو هذا 150 ألف دولار بيناتكم''
انتهى قبل قليل من يومه الإثنين، الاجتماع الذي جمع سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي ولاعبي الفريق الأول، دون الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

"شوف تيفي"

 

انتهى قبل قليل من يومه الإثنين، الاجتماع الذي جمع سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي ولاعبي الفريق الأول، دون الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وحسب مصادر رجاوية فإن جميع لاعبي الفريق الأخضر، انتفضوا في وجه حسبان، بسبب تأخره عن الموعد المحدد للاجتماع، ورفضوا خوض التداريب الصباحية، مشيرة إلى أن حسبان أكد خلال الاجتماع توفر الفريق على مبلغ 122 مليون فقط، وتساءل عن الطريقة التي سيتم بها توزيع هذا المبلغ، وهو ما أثار غضب اللاعبين.


وأشارت المصادر ذاتها أن بعض اللاعبين، عبروا عن غضبهم من الرئيس خلال الاجتماع، وطلبوا منه مغادرة الفريق، في حين أكد آخرون استعدادهم للرحيل وعدم مواصلة المشوار مع الفريق الأخضر.

ومن جهة أخرى، فإن الاجتماع، تسبب في تخلف اللاعبين عن موعدهم الخاص بالحصول على تأشيرات السفر لموريتانيا من أجل إياب الدور الأول من كأس الاتحاد الإفريقي.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الرجاء اللاعبون التداريب المستحقات المالية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل... هذا ما خلص إليه اجتماع لاعبي الرجاء مع حسبان | سبور

عاجل... هذا ما خلص إليه اجتماع لاعبي الرجاء مع حسبان

صورة: رونار يكشف عن موعد الإعلان عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي | سبور

صورة: رونار يكشف عن موعد الإعلان عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي

عاجل..لاعبو الرجاء يواجهون حسبان بصافي وصلات للعظم | سبور

عاجل..لاعبو الرجاء يواجهون حسبان ب''صافي وصلات للعظم''

رئيس نادي مسلح ... اقتحم أرضية الملعب وجبد فردي على الحكم بعد إلغاء هدف فريقه و هاشنو وقع | سبور

رئيس نادي ''مسلح'' ... اقتحم أرضية الملعب وجبد فردي على الحكم بعد إلغاء هدف فريقه و هاشنو وقع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..اللعابة ديال الرجاء خارجين كاعيين من ملعب الوازيس بعدما رفض حسبان يخلصهم | بــووز
منذ 11 دقيقة

بالفيديو..اللعابة ديال الرجاء خارجين كاعيين من ملعب الوازيس بعدما رفض حسبان يخلصهم

ولاية أمن فاس تحتفي بنسائها الشرطيات بحضور والي الأمن | خارج البلاطو

ولاية أمن فاس تحتفي بنسائها الشرطيات بحضور والي الأمن

شوف صحتك مع دوك نسرين: سولو على أي مشكل صحي كاتعانيو منو | شوف صحتك مع Doc نسرين

شوف صحتك مع دوك نسرين: سولو على أي مشكل صحي كاتعانيو منو

من قلب مدينة القنيطرة..هاشنو وقع منين طاحو 10 ديال الأعمدة الكهربائية على الطوموبيلات و المواطنين يحملون المسؤولية للمسؤولين حشومة هاذشي يوقع فوسط المدينة | خارج البلاطو

من قلب مدينة القنيطرة..هاشنو وقع منين طاحو 10 ديال الأعمدة الكهربائية على الطوموبيلات و المواطنين يحملون المسؤولية للمسؤولين ''حشومة هاذشي يوقع فوسط المدينة''

﻿

آخر المستجدات

خــاص و بالصور.. فنان مغربي عطاوه التوكال وهاشنو وقع ليه | صحافة
منذ 28 دقيقة

خــاص و بالصور.. فنان مغربي عطاوه التوكال وهاشنو وقع ليه

فيسبوكي من البيضاء جابها في راسو: عرض للبيع أجهزة كهربائية خطيرة عبر صفحة بالفيسبوك..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

فيسبوكي من البيضاء جابها في راسو: عرض للبيع أجهزة كهربائية خطيرة عبر صفحة بالفيسبوك..وها شنو وقع

شاهد بالفيديو حمد الله يسجل الهدف الأول في مرمى أصدقاء بنشرقي | بووز

شاهد بالفيديو حمد الله يسجل الهدف الأول في مرمى أصدقاء بنشرقي

صــادم.. لأول مرة شوف تيفي تكشف تفاصيلالفيديوهات الجنسية التي توثق للمعاشرة الجنسية التي جمعت بوعشرين بصحافيات وعاملات عنده | مجتمع

صــادم.. لأول مرة ''شوف تيفي'' تكشف تفاصيل''الفيديوهات الجنسية'' التي توثق للمعاشرة الجنسية التي جمعت

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.