حسبان للاعبي الرجاء ''شوفوا كيفاش تقسمو هذا 150 ألف دولار بيناتكم'' ﻿

انتهى قبل قليل من يومه الإثنين، الاجتماع الذي جمع سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي ولاعبي الفريق الأول، دون الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

"شوف تيفي"

انتهى قبل قليل من يومه الإثنين، الاجتماع الذي جمع سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي ولاعبي الفريق الأول، دون الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وحسب مصادر رجاوية فإن جميع لاعبي الفريق الأخضر، انتفضوا في وجه حسبان، بسبب تأخره عن الموعد المحدد للاجتماع، ورفضوا خوض التداريب الصباحية، مشيرة إلى أن حسبان أكد خلال الاجتماع توفر الفريق على مبلغ 122 مليون فقط، وتساءل عن الطريقة التي سيتم بها توزيع هذا المبلغ، وهو ما أثار غضب اللاعبين.



وأشارت المصادر ذاتها أن بعض اللاعبين، عبروا عن غضبهم من الرئيس خلال الاجتماع، وطلبوا منه مغادرة الفريق، في حين أكد آخرون استعدادهم للرحيل وعدم مواصلة المشوار مع الفريق الأخضر.

ومن جهة أخرى، فإن الاجتماع، تسبب في تخلف اللاعبين عن موعدهم الخاص بالحصول على تأشيرات السفر لموريتانيا من أجل إياب الدور الأول من كأس الاتحاد الإفريقي.