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رئيس نادي ''مسلح'' ... اقتحم أرضية الملعب وجبد فردي على الحكم بعد إلغاء هدف فريقه و هاشنو وقع

بتاريــخ : 12 مارس 2018 / 14:36 رئيس نادي مسلح ... اقتحم أرضية الملعب وجبد فردي على الحكم بعد إلغاء هدف فريقه و هاشنو وقع | سبور
رئيس نادي ''مسلح'' ... اقتحم أرضية الملعب وجبد فردي على الحكم بعد إلغاء هدف فريقه و هاشنو وقع
في واقعة غريبة في كرة القدم العالمية، قام إيفان سافيديس رئيس باوك سالونيكي اليوناني وبعض من مرافقيه، يوم أمس الأحد، باقتحام الملعب، وتهديد الحكم بمسدس، بعدما ألغى الحكم الهدف بداعي مرور الكرة بين

''شوف سبور''

 

في واقعة غريبة في كرة القدم العالمية، قام إيفان سافيديس رئيس باوك سالونيكي اليوناني وبعض من مرافقيه، يوم أمس الأحد، باقتحام الملعب، وتهديد الحكم بمسدس، بعدما ألغى الحكم الهدف بداعي مرور الكرة بين قدمي لاعب متسلل في الدقيقة 90، خلال لقاء قمة المرحلة 26 من الدوري اليوناني بين باوك سالونيكي وأيك أثينا.

ونزع إيفان سافيديس رئيس باوك سالونيكي اليوناني معطفه في خضم أعمال الشغب، كاشفا عن سلاح شخصي معلق إلى وسطه.


وكانت نتيجة اللقاء تشير إلى التعادل السلبي بين أيك الضيف المتصدر برصيد 55 نقطة، وباوك صاحب المركز الثالث وله 50 نقطة، حتى أحرز صاحب الملعب هدفا في الدقيقة 90.

واضطر الحكم إلى تعليق اللقاء بعد الفوضى التي شهدها الملعب دون أن يطلق صافرة النهاية، إلا أن باوك اعتبر أن اللقاء انتهى بفوزه بهدف نظيف، وذلك في تغريدة على موقع ''تويتر''، فيما لم يعلق أيك على الموقف النهائي للمباراة.

‫شوف تيفي

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باوك سالونيكي اليوناني أيك أثينا شوف سبور

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