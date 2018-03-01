حصري.. هذا جديد واقعة شرب الخمر داخل قسم بثانوية بمدينة آسفي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية بمدينة آسفي، فتحت، خلال الأسبوع المنصرم، تحقيقا في واقعة قيام مجهولين باقتحام الثانوية التأهيلية صلاح الدين الأيوبي من أجل معاقرة الخمور.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية بمدينة آسفي، فتحت، خلال الأسبوع المنصرم، تحقيقا في واقعة قيام مجهولين باقتحام الثانوية التأهيلية صلاح الدين الأيوبي من أجل معاقرة الخمور.

وأكد المصدر ذاته بأن الشرطة القضائية، قامت بفتح هذا التحقيق ، عقب توصلها بشكاية من المديرية الإقليمية للتعليم بآسفي، من أجل الكشف عن هوية المتورطين في استغلال المؤسسة للقيام بأمور مشينة.

تجدر الإشارة إلى أن مجهولين، استغلوا عطلة نهاية الأسبوع، قبل أيام، وتسللوا إلى داخل المؤسسة التعليمية، من أجل شرب الكحول بإحدى القاعات وهو ما أثار غضب واستياء الأطر التعليمية بعد العثور على قنينات خمر.