ســـابقة.. توقيف منافسات البطولة في هذا البلد ﻿

صرح نائب وزير الرياضة اليونانى جيورجوس فاسيلياديس ،اليوم الاثنين عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس إنه تم إيقاف البطولة اليونانية لكرة القدم للدوري الممتاز لأجل غير مسمى.

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صرح نائب وزير الرياضة اليونانى جيورجوس فاسيلياديس ،اليوم الاثنين عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس إنه تم إيقاف البطولة اليونانية لكرة القدم للدوري الممتاز لأجل غير مسمى.

وقال الوزير"قررنا تعليق البطولة"، مشيرا الى أن المباريات "لن تستأنف ما لم يوضع اطار جديد يوافق عليه الجميع".

وجاء ذلك عقب أعمال الشغب التي عرفتها مباراة أمس الأحد في ثيسالونيكي بين الفريق المحلي باوك ومنافسه القوي (أيك اثينا).

وتوقفت المباراة بعد أن تسبب الهدف المتنازع عليه في الدقيقة 90 في طرد رئيس باوك إيفان ساففيديس من أرضية الملعب محاطا بحراس شخصيين بينما كان لديه سلاح ناري.

وأعلنت شرطة ثيسالونيكي اليوم الاثنين أنها تسعى لتوقيف رئيس النادي بسبب مخالفة قوانين الرياضة.