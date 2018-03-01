بالصورة..ها علاش سعد لمجرد دْخَل معاه شبيه مايكل جاكسون فالأغنية الجديدة ديالو ''غزالي'' ﻿

تفاجأ عشاق الفنان المغربي سعد لمجرد، بهذا الأخير وهو يظهر في فيديو كليب أغنيته ''غزالي'' إلى جانب قرد من نوع ''الشمبانزي''، مكررا بذلك أحد المشاهد الشهيرة لنجم البوب العالمي الراحل الأمريكي ''مايكل

''شوف تيفي''

تفاجأ عشاق الفنان المغربي سعد لمجرد، بهذا الأخير وهو يظهر في فيديو كليب أغنيته ''غزالي'' إلى جانب قرد من نوع ''الشمبانزي''، مكررا بذلك أحد المشاهد الشهيرة لنجم البوب العالمي الراحل الأمريكي ''مايكل جاكسون''.

عشاق ''المعلم''، أكدوا أن الفنان المغربي، قام بهذه الخطوة بشكل مقصود، ليؤكد عشقه لمثله الأعلى في موسيقى ''البوب'' الأمريكي مايكل جاكسون، وأيضا للإشارة إلى أن القاسم المشترك الذي يجمعهما معا هو اتهامهما بنفس التهمة وهي ''الاغتصاب''.

النجم الأمريكي ''مايكل جاكسون'' تم اتهامه باغتصاب العديد من الأطفال في تسعينات القرن الماضي، إلا أن القضاء الأمريكي، منحه البراءة، ولمجرد وبعد سنة ونصف من اتهام فتاة فرنسية له بمحاولة اغتصابها وتعنيفها فإنه هو الآخر يأمل أن يحصل على البراءة، ويواصل مشواره الفني ليصل إلى العالمية ويحقق حلمه في أن يكون من بين نجوم موسيقى ''البوب''.