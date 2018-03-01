 في أول خروج إعلامي بعد حجز نسخ كتابه ''صحيح البخاري نهاية أسطورة'' ..هذا ما قرره صاحب الكتاب رشيد أيلال ﻿
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في أول خروج إعلامي بعد حجز نسخ كتابه ''صحيح البخاري نهاية أسطورة'' ..هذا ما قرره صاحب الكتاب رشيد أيلال

بتاريــخ : 12 مارس 2018 / 13:20 في أول خروج إعلامي بعد حجز نسخ كتابه صحيح البخاري نهاية أسطورة ..هذا ما قرره صاحب الكتاب رشيد أيلال | مجتمع
في أول خروج إعلامي بعد حجز نسخ كتابه ''صحيح البخاري نهاية أسطورة'' ..هذا ما قرره صاحب الكتاب رشيد أيلال
قضــت المحكمة الابتدائية بمراكش وهي تبث في الملف رقم 1108/1101/2017، بالإذن للسلطات الولائية بحجز نسخ كتاب ''صحيح البخاري نهاية أسطورة'' من مكتبة الآفاق مع شمول القرار بالتنفيذ المعجل بقوة القانون وتحميل

 ''شـوف تيفي''

 

قضــت المحكمة الابتدائية بمراكش وهي تبث في الملف رقم 1108/1101/2017، بالإذن للسلطات الولائية بحجز نسخ كتاب ''صحيح البخاري نهاية أسطورة'' من مكتبة الآفاق مع شمول القرار بالتنفيذ المعجل بقوة القانون وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وأكـد صاحب الكتاب ''رشيد أيلال'' في مكالمة هاتفية خص بها ''شوف تيفي'' أن حجز نسخ ''صحيح البخاري نهاية أسطورة'' سابقة في تاريخ المغرب ، وأنه سيلتجئ إلى الطعن في القرار على اعتبار أن الحكم صدر على خلفية الطلب الذي تقدم به والي جهة مراكش آسفي المعفى ''عبد الفتاح لبجيوي'' بتاريخ سابع نونبر 2017، لحجز الكتاب لكون صفحاته تتضمن ''مسا بالأمن الروحي للمواطنين ومخالفة للثوابت الدينية المتفق عليها''.

وأضاف ذات المتحدث لـ''شوف تيفي'' استغرب لهذا القرار ، والتضييق على الفكر والنقد'' كما تفاجأ نهاية هذا الأسبوع مــن إلغاء نشاط ثقافي كان مقررا أمس الأحد، بعقد ندوة ''قراءة في الإسهام الفكري للكاتب رشيد أيلال صحيح البخاري نهاية أسطورة''.

واستــرسل ''رشيد أيلال''، الكاتب المغربي ومؤلف ''صحيح البخاري.. نهاية أسطورة''، إنه يتعرض لحملة تكفير واسعة من قبل بعض الجهات التي لا تقبل الاختلاف، وصلت إلى حد تهديده بالتصفية الجسدية منذ تأليفه الكتاب المذكور.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب صحيح البخاري تصفية الجسدية

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