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بالصــور.. الوزير ''بن عتيق'' يدعو فعاليات المجتمع المدني العاملة لفائدة مغاربة العالم للدفاع عن اللغة العربية كلغة رسمية في بلدان إقامتهم

بتاريــخ : 12 مارس 2018 / 12:56 بالصــور.. الوزير بن عتيق يدعو فعاليات المجتمع المدني العاملة لفائدة مغاربة العالم للدفاع عن اللغة العربية كلغة رسمية في بلدان إقامتهم | بوليتيك
بالصــور.. الوزير ''بن عتيق'' يدعو فعاليات المجتمع المدني العاملة لفائدة مغاربة العالم للدفاع عن اللغة العربية كلغة رسمية في بلدان إقامتهم
بعــد اللقاء الأول بمدينة فرانكفورت، انعقد يوم الأحد 11 مارس 2018 لقاء تواصلي ثان، مع أكثر من 300 من المغاربة المقيمين بدائرة النفوذ الترابي للقنصلية العامة للمملكة المغربية بدوسلدورف أطره عبد الكريم

''شوف تيفي''

 

بعــد اللقاء الأول بمدينة فرانكفورت، انعقد يوم الأحد 11 مارس 2018 لقاء تواصلي ثان، مع أكثر من 300 من المغاربة المقيمين بدائرة النفوذ الترابي للقنصلية العامة للمملكة المغربية بدوسلدورف أطره عبد الكريم بن عتيق الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بتنسيق مع القنصلية العامة للمغرب بدوسلدورف والسفارة المغربية بألمانيا الفيدرالية.

وحسب ''بلاغ'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فقد دعا الوزير خلال هذا اللقاء المشاركين إلى التعبئة من أجل المساهمة في المشروع المجتمعي المغربي والدينامية التنموية التي يعرفها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، كما دعا فعاليات المجتمع المدني العاملة لفائدة مغاربة العالم قصد الترافع تجاه المسؤولين والمنتخبين المحلببن قصد إدماج تعليم اللغة العربية ضمن المنظومة التعليمية الرسمية لبلدان إقامتهم .

وقد شارك في هذا اللقاء، قصد التجاوب والتفاعل مع تساؤلات وقضايا المغاربة المقيمين بهذه الجهة، مسؤولون بالقطاعات والمؤسسات المعنية بشؤون الجالية، من بينهم الأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، و قاض ملحق بوزارة العدل، ومدير بالمحافظة العقارية، و مدير الدراسات والتواصل والتطوير بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وممثلون عن إدارة الجمارك والضريبة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

 

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