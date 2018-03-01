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عـاجل و رسميا.. ها علاش قتل المؤذن ختو بموس ديال الخضرة وهذا ما تقرر في حقه بعدما شدو البوليس فكازا

بتاريــخ : 12 مارس 2018 / 12:40 عـاجل و رسميا.. ها علاش قتل المؤذن ختو بموس ديال الخضرة وهذا ما تقرر في حقه بعدما شدو البوليس فكازا | حوادث و حقوق
عـاجل و رسميا.. ها علاش قتل المؤذن ختو بموس ديال الخضرة وهذا ما تقرر في حقه بعدما شدو البوليس فكازا
كما سبق وانفردت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، كشفت ولاية أمن الدارالبيضاء، عن ملابسات و حيثيات الجريمة التي ارتكبها رجل ستيني في حق شقيقته داخل شقتهما.

شـــوف تيفي:

 

كما سبق وانفردت "شوف تيفي" بنسخة منه، كشفت ولاية أمن الدارالبيضاء، عن ملابسات و حيثيات الجريمة التي ارتكبها رجل ستيني في حق شقيقته داخل شقتهما.

وحسب بلاغ لولاية أمن الدارالبيضاء، تشير المعلومات الأولية للبحث، أن المشتبه فيه الذي يعمل بائعا متجولا كان قد دخل في عراك مع شقيقته داخل المنزل الذي يعيشان فيه معا، بسبب خلافات أسرية وبسبب إحداث الضحية للضوضاء نتيجة حالة السكر التي كانت عليها، وذلك قبل أن يتطور الأمر بينهما إلى اعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض نجم عنه وفاة الضحية

وقد تم إخضاع المشتبه فيه الذي يبلغ من العمر 62 سنة لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد أسباب ودوافع ارتكاب هذه الجريمة، بينما تم الاحتفاظ بجثة الهالكة بمستودع الأموات بالمستشفى رهن إجراءات التشريح الطبي.

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