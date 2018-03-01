 هذا هو موعد إعلان رونار عن اللائحة النهائية للأسود التي ستخوض المباريات الودية قبل المونديال ﻿
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هذا هو موعد إعلان رونار عن اللائحة النهائية للأسود التي ستخوض المباريات الودية قبل المونديال

بتاريــخ : 12 مارس 2018 / 10:47 هذا هو موعد إعلان رونار عن اللائحة النهائية للأسود التي ستخوض المباريات الودية قبل المونديال | سبور
هذا هو موعد إعلان رونار عن اللائحة النهائية للأسود التي ستخوض المباريات الودية قبل المونديال
من المرتقب أن يكشف الناخب الوطني الفرنسي، هيرفي رونار، يوم غد الثلاثاء 13 مارس عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي التي ستخوض المباراتين الإعداديتين ضد صربيا وأوزبكستان والتي من المنتظر أن

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من المرتقب أن يكشف الناخب الوطني الفرنسي، هيرفي رونار، يوم غد الثلاثاء 13 مارس عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي التي ستخوض المباراتين الإعداديتين ضد صربيا وأوزبكستان والتي من المنتظر أن تضم 26 لاعبا.

وسيجري الأسود المباراتين الوديتين استعدادا لمونديال روسيا المقرر إجراؤه شهر يونيو المقبل.

تجد الإشارة،إلى أن اللائحة الأولية تضم لاعبي الرجاء البيضاوي زكرياء حدراف و بدر بانون، ولاعبي الوداد البيضاوي إسماعيل الحداد وصلاح الدين السعيدي إلى جانب أيوب الكعبي مهاجم نهضة بركان ووليد أزارو مهاجم الأهلي المصري.

 

‫شوف تيفي

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إعلان رونار لائحة النهائية أسود مونديال

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