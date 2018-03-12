عاجل وحصري..هذا هو مؤذن المسجد اللي قتل ختو اللي جات سكرانة بعد صلاة الفجر بالبيضاء+صور ﻿

التقطت كاميرا ''شوف تيفي'' صورة لمؤذن المسجد المدعو ''مصطفى''، خلال لحظة اعتقاله، عقب قيامه بقتل شقيقته داخل شقتهما المتواجد بزنقة السفير علال بدرب عمر بالبيضاء، بعد صلاة الفجر.

''شوف تيفي''

التقطت كاميرا ''شوف تيفي'' صورة لمؤذن المسجد المدعو ''مصطفى''، خلال لحظة اعتقاله، عقب قيامه بقتل شقيقته داخل شقتهما المتواجد بزنقة السفير علال بدرب عمر بالبيضاء، بعد صلاة الفجر.

وأكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن مؤذن المسجد، يبلغ من العمر حوالي 65 سنة، مطلق وله ابن واحد، بينما تبلغ شقيقته الضحية حوالي 50 سنة، وهي مهاجرة سابقا بالديار الأوروبية، وقد تم ترحيلها قبل سنوات من إيطاليا.

وأشار ذات المصدر أن ساكنة العمارة التي يقطن بها المؤذن، عبروا عن صدمتهم الكبيرة بعد الجريمة، حيث أكد الجميع بأن المعني بالأمر معروف بين جيرانه بأخلاقه الطيبة.