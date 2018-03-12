 عاجل وحصري..هذا هو مؤذن المسجد اللي قتل ختو اللي جات سكرانة بعد صلاة الفجر بالبيضاء+صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور.. بعد عودته للمغرب: هكذا احتفل سعد المجرد مع أسرته الكبيرة | ثقافة و فنون

بالصور.. بعد عودته للمغرب: هكذا احتفل سعد المجرد مع أسرته الكبيرة

عاجـــل: بأمر من الوكيل العام للملك بالدار البيضاء الفرقة الولائية للشرطة القضائية تستمع من جديد لـعفاف بـرناني في قضية توفيق بوعشرين | مجتمع

عاجـــل: بأمر من الوكيل العام للملك بالدار البيضاء الفرقة الولائية للشرطة القضائية تستمع من جديد

المالكي يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس الشيلي الجديد سيباستيان بينيرا | بوليتيك

المالكي يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس الشيلي الجديد سيباستيان بينيرا

حصري..ها علاش قتل مؤذن مسجد ختو اللي دخلات للدار سكرانة بعد صلاة الفجر بالبيضاء والقضية فيها العشيق ديالها + صور | مجتمع

حصري..ها علاش قتل مؤذن مسجد ختو اللي دخلات للدار سكرانة بعد صلاة الفجر بالبيضاء والقضية فيها

شاهد بالفيديو .. شاهد ما قاله محللوا بي ان سبورت عن استدعاء وليد ازارو للمشاركة في استعدادات المنتخب للمونديال | بووز

شاهد بالفيديو .. شاهد ما قاله محللوا بي ان سبورت عن استدعاء وليد ازارو للمشاركة في استعدادات

عاجل وحصري..هذا هو مؤذن المسجد اللي قتل ختو اللي جات سكرانة بعد صلاة الفجر بالبيضاء+صور | مجتمع

عاجل وحصري..هذا هو مؤذن المسجد اللي قتل ختو اللي جات سكرانة بعد صلاة الفجر بالبيضاء+صور

شاهد بالفيديو .. الإعلام الجزائري يرى أن منير الحدادي سيرتدي قميص المنتخب المغربي | بووز

شاهد بالفيديو .. الإعلام الجزائري يرى أن منير الحدادي سيرتدي قميص المنتخب المغربي

بالفيديو..ابن مدينة الحسيمة يحتفي بالمرأة و يُهديها تصاميم رائعة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة | بووز

بالفيديو..ابن مدينة الحسيمة يحتفي بالمرأة و يُهديها تصاميم رائعة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

العقاب الجماهيري يُحرِّك مشاعر فينجر | بووز

العقاب الجماهيري يُحرِّك مشاعر فينجر

الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

عاجل وحصري..هذا هو مؤذن المسجد اللي قتل ختو اللي جات سكرانة بعد صلاة الفجر بالبيضاء+صور

بتاريــخ : 12 مارس 2018 / 09:02 عاجل وحصري..هذا هو مؤذن المسجد اللي قتل ختو اللي جات سكرانة بعد صلاة الفجر بالبيضاء+صور | مجتمع
عاجل وحصري..هذا هو مؤذن المسجد اللي قتل ختو اللي جات سكرانة بعد صلاة الفجر بالبيضاء+صور
التقطت كاميرا ''شوف تيفي'' صورة لمؤذن المسجد المدعو ''مصطفى''، خلال لحظة اعتقاله، عقب قيامه بقتل شقيقته داخل شقتهما المتواجد بزنقة السفير علال بدرب عمر بالبيضاء، بعد صلاة الفجر.

''شوف تيفي''

التقطت كاميرا ''شوف تيفي'' صورة لمؤذن المسجد المدعو ''مصطفى''، خلال لحظة اعتقاله، عقب قيامه بقتل شقيقته داخل شقتهما المتواجد بزنقة السفير علال بدرب عمر بالبيضاء، بعد صلاة الفجر.

وأكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن مؤذن المسجد، يبلغ من العمر حوالي 65 سنة، مطلق وله ابن واحد، بينما تبلغ شقيقته الضحية حوالي 50 سنة، وهي مهاجرة سابقا بالديار الأوروبية، وقد تم ترحيلها قبل سنوات من إيطاليا.

وأشار ذات المصدر أن ساكنة العمارة التي يقطن بها المؤذن، عبروا عن صدمتهم الكبيرة بعد الجريمة، حيث أكد الجميع بأن المعني بالأمر معروف بين جيرانه بأخلاقه الطيبة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي صلاة الفجر مؤذن المسجد الجريمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجـــل: بأمر من الوكيل العام للملك بالدار البيضاء الفرقة الولائية للشرطة القضائية تستمع من جديد لـعفاف بـرناني في قضية توفيق بوعشرين | مجتمع

عاجـــل: بأمر من الوكيل العام للملك بالدار البيضاء الفرقة الولائية للشرطة القضائية تستمع من جديد لـ''عفاف بـرناني'' في قضية ''توفيق بوعشرين''

حصري..ها علاش قتل مؤذن مسجد ختو اللي دخلات للدار سكرانة بعد صلاة الفجر بالبيضاء والقضية فيها العشيق ديالها + صور | مجتمع

حصري..ها علاش قتل مؤذن مسجد ختو اللي دخلات للدار سكرانة بعد صلاة الفجر بالبيضاء والقضية فيها العشيق ديالها + صور

خطير..مغاربة مشاو فيها بعدما رجموا شاذ جنسي وكانوا غادي يقتلوه | مجتمع

خطير..مغاربة مشاو فيها بعدما رجموا شاذ جنسي وكانوا غادي يقتلوه

صادم..مغربية: 23 عام وراجلي كيغتاصبني يوميا | مجتمع

صادم..مغربية: ''23 عام وراجلي كيغتاصبني يوميا''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصـــري و بالفيديو..شوفو أشنو وقع اللحظة اللي شدو فيها البوليس المؤذن اللي قتل ختو بعدما دخلات سكرانة للدار بعد الفجر فكازا | خارج البلاطو
منذ 39 دقيقة

حصـــري و بالفيديو..شوفو أشنو وقع اللحظة اللي شدو فيها البوليس المؤذن اللي قتل ختو بعدما دخلات سكرانة للدار بعد الفجر فكازا

شاهد بالفيديو | تقرير برنامج مريم سعيد الجديد عن أغنية سعد المجرد والكشف عن هوية المودل الجميلة التي شاركته الكليپ | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو | تقرير برنامج مريم سعيد الجديد عن أغنية سعد المجرد والكشف عن هوية المودل الجميلة التي شاركته الكليپ

أحوال الطقس : 12 مارس 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 12 مارس 2018

بالفيديو.. ابن خالة سفيان البحري بطل المغرب في رياضة الدفاع عن النفس يؤسس جمعية بسلا و يوجه رسالة لوزير الشباب و الرياضة | خارج البلاطو

بالفيديو.. ابن خالة سفيان البحري بطل المغرب في رياضة الدفاع عن النفس يؤسس جمعية بسلا و يوجه رسالة لوزير الشباب و الرياضة

﻿

آخر المستجدات

بالصور.. بعد عودته للمغرب: هكذا احتفل سعد المجرد مع أسرته الكبيرة | ثقافة و فنون
منذ 4 دقائق

بالصور.. بعد عودته للمغرب: هكذا احتفل سعد المجرد مع أسرته الكبيرة

عاجـــل: بأمر من الوكيل العام للملك بالدار البيضاء الفرقة الولائية للشرطة القضائية تستمع من جديد لـعفاف بـرناني في قضية توفيق بوعشرين | مجتمع

عاجـــل: بأمر من الوكيل العام للملك بالدار البيضاء الفرقة الولائية للشرطة القضائية تستمع من جديد

المالكي يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس الشيلي الجديد سيباستيان بينيرا | بوليتيك

المالكي يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس الشيلي الجديد سيباستيان بينيرا

حصري..ها علاش قتل مؤذن مسجد ختو اللي دخلات للدار سكرانة بعد صلاة الفجر بالبيضاء والقضية فيها العشيق ديالها + صور | مجتمع

حصري..ها علاش قتل مؤذن مسجد ختو اللي دخلات للدار سكرانة بعد صلاة الفجر بالبيضاء والقضية فيها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.