عاجل..مباشرة بعد صلاة الفجر: مؤذن مسجد قتل ختو دخلات للدار سكرانة بالبيضاء+صور وتفاصيل جد خطيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مؤذن مسجد، أقدم على قتل شقيقته داخل شقة توجد بزنقة السفير علال بدرب عمر بالبيضاء، انتقاما منها بسبب حالة السكر التي كانت عليها.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مؤذن مسجد، أقدم على قتل شقيقته داخل شقة توجد بزنقة السفير علال بدرب عمر بالبيضاء، انتقاما منها بسبب حالة السكر التي كانت عليها.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل الجريمة أن الضحية المقيمة سابقا بالديار الأوروبية، البالغة من العمر قيد حياتها 50 سنة، حلت بالشقة التي تعيش بها وهي في حالة غير طبيعية، لتدخل في نقاش مع شقيقها الأكبر لتتطور الأمور بعد أن قام هذا الأخير بتوجيه طعنات مميتة لها بواسطة السلاح الأبيض لتسقط جثة هامدة غارقة في بحر من الدماء

وأكد المصدر ذاته أن المؤذن وبعد الجريمة طلب من حارس العمارة إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان وأوقفته، بينما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي يوسف.