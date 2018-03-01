خطير..مغاربة مشاو فيها بعدما رجموا شاذ جنسي وكانوا غادي يقتلوه ﻿

قضت غرفة الجنايات بمحكمة مقاطعة برشلونة، خلال الأسبوع الجاري، بسجن مغربي بـ 13 سنة سجنا نافذ وبأربع سنوات نافذة في حق صديقه المغربي القاصر، عقب تورطهما في الاعتداء على شاذ جنسي قبل سنتين.

''شوف تيفي''

قضت غرفة الجنايات بمحكمة مقاطعة برشلونة، خلال الأسبوع الجاري، بسجن مغربي بـ 13 سنة سجنا نافذ وبأربع سنوات نافذة في حق صديقه المغربي القاصر، عقب تورطهما في الاعتداء على شاذ جنسي قبل سنتين.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إسبانية، فإن فصول الجريمة، وقعت عقب انتقال مجموعة من المثليين الإسبان للعيش في حي بمدينة ''سيتجيس''، حيث وقعت بينهم وبين مهاجرين مغاربة مشادة كلامية، قبل أن تتطور الأمور إلى قيام مغربيين بمحاصرة مثلي ورجمه بواسطة الحجارة، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة.

وأشارت المصادر ذاتها أن الشرطة، تمكنت من التعرف على هوية المتورطين في هذا الفعل الإجرامي، واعتقلتهما بتهمة محاولة القتل والسرقة.