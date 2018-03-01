صادم..مغربية: ''23 عام وراجلي كيغتاصبني يوميا'' ﻿

كشف مغربية تدعى ''خديجة''، بأنها تعرضت للاغتصاب يوميا تقريبا على يد زوجها، طيلة 23 عاما، وذلك حسب ما كشفت عنه لصحيفة ''ديلي ميل'' البريطانية، وسط الأسبوع الجاري.

''شوف تيفي''

كشف مغربية تدعى ''خديجة''، بأنها تعرضت للاغتصاب يوميا تقريبا على يد زوجها، طيلة 23 عاما، وذلك حسب ما كشفت عنه لصحيفة ''ديلي ميل'' البريطانية، وسط الأسبوع الجاري.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ''خديجة'' قالت إن زوجها كان يغتصبها بشكل مستمر، وقام في إحدى المرات، بتمزيق ملابسها وأدخلها بالقوة إلى غرفة النوم لممارسة الجنس عليها، واعتدى عليها بالضرب، وتركها بعد اغتصابها غارقة في دمائها.

وتناولت ''ديلي ميل'' حكاية ''خديجة'' المؤلمة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وأكدت بأن البرلمان المغربي، صادق مؤخرا، على قرار سيحمي المرأة من الاغتصاب والتحرش الجنسي.