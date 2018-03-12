مثير وبالصور..فتاة حيحات في رحلة من مراكش إلى إنجلترا وهي سكرانة ﻿

اعتقلت الشرطة الإنجليزية، مؤخرا، فتاة في عقدها الثاني، مباشرة بعد نزولها بمطار غاتوك بلندن، قادمة من مدينة مراكش بالمغرب.

''شوف تيفي''

اعتقلت الشرطة الإنجليزية، مؤخرا، فتاة في عقدها الثاني، مباشرة بعد نزولها بمطار غاتوك بلندن، قادمة من مدينة مراكش بالمغرب.

وحسب ما كشف عنه موقع صحيفة ''دايلي ميل'' البريطانية يوم السبت، فإن الأمر يتعلق بفتاة تدعى ''ليندرا مارسيانو غيل'' تبلغ من العمر 27 سنة، تم اعتقالها من طرف الشرطة الإنجليزية، بسبب الفوضى العارمة التي تسببت في وقوعها برحلة تربط بين مدينة مراكش ولندن.

وأوضحت الصحيفة بأن الشرطة، أطلقت سراح الفتاة الفرنسية، بعد أن دفعت أسرتها غرامة مالية، مشيرة إلى أن ''حبيبها''، كان برفقتها يوم الواقعة.