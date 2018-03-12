 مثير وبالصور..فتاة حيحات في رحلة من مراكش إلى إنجلترا وهي سكرانة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو شقيقة حاتم إدار دخلت طول وعرض فالمنتقدين : خويا ما كانش عريان و أدومة راجل ونص | بووز

بالفيديو شقيقة ''حاتم إدار'' دخلت طول وعرض فالمنتقدين : ''خويا ما كانش عريان و أدومة راجل ونص

طريف.. شاهد سكيتش المغربي سفيان نعوم في ستاند اب | بووز

طريف.. شاهد سكيتش المغربي سفيان نعوم في ستاند اب

دنيا بطمة تغني عندو الزين لأسماء لمنور بحفل زفاف بدبي | بووز

دنيا بطمة تغني ''عندو الزين'' لأسماء لمنور بحفل زفاف بدبي

غضب و انفعال من اللاعب المغربي نبيل الزهرفي لقطة لا رياضية بعد تغييره أمام بيلباو | بووز

غضب و انفعال من اللاعب المغربي نبيل الزهرفي لقطة لا رياضية بعد تغييره أمام بيلباو

بالفيديو .. عرسان مغاربة يرقصان على ايقاعات اغنية سعد لمجرد - غزالي | بووز

بالفيديو .. عرسان مغاربة يرقصان على ايقاعات اغنية سعد لمجرد - غزالي

سابقـة ولأول مرة .. فيلم دموع الرمال يستحضر اختطاف مغاربة واحتجازهم لعقود بتندوف ويسلط الأضواء خلال المهرجان الوطني 19 للفيلم بطنجة .. | ثقافة و فنون

سابقـة ولأول مرة .. فيلم ''دموع الرمال'' يستحضر اختطاف مغاربة واحتجازهم لعقود بتندوف ويسلط الأضواء

خطير..مغاربة مشاو فيها بعدما رجموا شاذ جنسي وكانوا غادي يقتلوه | مجتمع

خطير..مغاربة مشاو فيها بعدما رجموا شاذ جنسي وكانوا غادي يقتلوه

صادم..مغربية: 23 عام وراجلي كيغتاصبني يوميا | مجتمع

صادم..مغربية: ''23 عام وراجلي كيغتاصبني يوميا''

مثير..ها شحال ديال الفلوس خذا نيبا وأدومة للمشاركة في أغنية حاتم إدار المثيرة للجدل | مجتمع

مثير..ها شحال ديال الفلوس خذا نيبا وأدومة للمشاركة في أغنية حاتم إدار المثيرة للجدل

الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

مثير وبالصور..فتاة حيحات في رحلة من مراكش إلى إنجلترا وهي سكرانة

بتاريــخ : 12 مارس 2018 / 02:54 مثير وبالصور..فتاة حيحات في رحلة من مراكش إلى إنجلترا وهي سكرانة | دولي
مثير وبالصور..فتاة حيحات في رحلة من مراكش إلى إنجلترا وهي سكرانة
اعتقلت الشرطة الإنجليزية، مؤخرا، فتاة في عقدها الثاني، مباشرة بعد نزولها بمطار غاتوك بلندن، قادمة من مدينة مراكش بالمغرب.

''شوف تيفي''

اعتقلت الشرطة الإنجليزية، مؤخرا، فتاة في عقدها الثاني، مباشرة بعد نزولها بمطار غاتوك بلندن، قادمة من مدينة مراكش بالمغرب.

وحسب ما كشف عنه موقع صحيفة ''دايلي ميل'' البريطانية يوم السبت، فإن الأمر يتعلق بفتاة تدعى ''ليندرا مارسيانو غيل'' تبلغ من العمر 27 سنة، تم اعتقالها من طرف الشرطة الإنجليزية، بسبب الفوضى العارمة التي تسببت في وقوعها برحلة تربط بين مدينة مراكش ولندن.

وأوضحت الصحيفة بأن الشرطة، أطلقت سراح الفتاة الفرنسية، بعد أن دفعت أسرتها غرامة مالية، مشيرة إلى أن ''حبيبها''، كان برفقتها يوم الواقعة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي دايلي ميل مراكش لندن صحيفة مراكش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مـقتل 11 امرأ ة من بينهن ابنة رجل أعمال بارز وصديقاتها في تحـطم طـائرة تركية خاصة جنوب ايران.. وهـــذه التفاصيل | دولي

مـقتل 11 امرأ ة من بينهن ابنة رجل أعمال بارز وصديقاتها في تحـطم طـائرة تركية خاصة جنوب ايران.. وهـــذه التفاصيل

مرعــــب.. مركبة فضائية تندفع نحو الأرض خلال الأسابيع المقبلة وتهدد هذه المناطق | دولي

مرعــــب.. مركبة فضائية تندفع نحو الأرض خلال الأسابيع المقبلة وتهدد هذه المناطق

فيديو يهز المغاربة..مغربيات كايكميو الحشيش في الإمارات وكيعتارفو بممارسة الجنس مع خليجيين | دولي

فيديو يهز المغاربة..مغربيات كايكميو الحشيش في الإمارات وكيعتارفو بممارسة الجنس مع خليجيين

ماركا تصف كريستيانو رونالدو بالـحيوان | دولي

''ماركا'' تصف كريستيانو رونالدو بالـ''حيوان''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 12 مارس 2018 | الطقس
منذ 2 ساعات

أحوال الطقس : 12 مارس 2018

بالفيديو.. ابن خالة سفيان البحري بطل المغرب في رياضة الدفاع عن النفس يؤسس جمعية بسلا و يوجه رسالة لوزير الشباب و الرياضة | خارج البلاطو

بالفيديو.. ابن خالة سفيان البحري بطل المغرب في رياضة الدفاع عن النفس يؤسس جمعية بسلا و يوجه رسالة لوزير الشباب و الرياضة

بالفيديو..البنزرتي طالع ليه الدم بعد تعادل الوداد مع المغرب التطوان وهاشنو قال للاعبيه | خارج البلاطو

بالفيديو..البنزرتي طالع ليه الدم بعد تعادل الوداد مع المغرب التطوان وهاشنو قال للاعبيه

بالفيديو..لقطة اليوم من مباراة الوداد و المغرب التطواني..البنزرتي محيح وسط الملعب وهاشنو دار | خارج البلاطو

بالفيديو..لقطة اليوم من مباراة الوداد و المغرب التطواني..البنزرتي محيح وسط الملعب وهاشنو دار

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو شقيقة حاتم إدار دخلت طول وعرض فالمنتقدين : خويا ما كانش عريان و أدومة راجل ونص | بووز
منذ 28 دقيقة

بالفيديو شقيقة ''حاتم إدار'' دخلت طول وعرض فالمنتقدين : ''خويا ما كانش عريان و أدومة راجل ونص

طريف.. شاهد سكيتش المغربي سفيان نعوم في ستاند اب | بووز

طريف.. شاهد سكيتش المغربي سفيان نعوم في ستاند اب

دنيا بطمة تغني عندو الزين لأسماء لمنور بحفل زفاف بدبي | بووز

دنيا بطمة تغني ''عندو الزين'' لأسماء لمنور بحفل زفاف بدبي

غضب و انفعال من اللاعب المغربي نبيل الزهرفي لقطة لا رياضية بعد تغييره أمام بيلباو | بووز

غضب و انفعال من اللاعب المغربي نبيل الزهرفي لقطة لا رياضية بعد تغييره أمام بيلباو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.