بالصورة..هذا مصير المطرب مغتصب الفتيات بكهف بفاس ﻿

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الجمعة، في حق الملقب بـ''المطرب'' بالسجن النافذ سبع سنوات وغرامة تقدر بـ 60 ألف درهم، عقب متابعته بتهم الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب و

''شوف تيفي''

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الجمعة، في حق الملقب بـ''المطرب'' بالسجن النافذ سبع سنوات وغرامة تقدر بـ 60 ألف درهم، عقب متابعته بتهم الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب و حيازة المخدرات و الخمور والسلاح الأبيض .

وأكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن المطرب، يعتبر الفاعل الرئيسي في اختطاف و احتجاز فتاة داخل كهف الزليليك نواحي فاس، بالإضافة إلى عمله في الاتجار بالمخدرات، مشيرا إلى أن أسرة الفتاة، عبرت عن رفضها لهذا الحكم وأكدت عن نيتها في استئنافه.

تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''، كانت سباقة في الكشف عن فصول هذه الجريمة، عقب تصوير مشاهد صادمة من داخل أحد الكهوف، تؤكد تحوله إلى وكر للدعارة وللاتجار بالمخدرات.