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أمرابط: لا أخشى نجوم المنتخب الإسباني و البرتغالي في المونديال

بتاريــخ : 12 مارس 2018 / 02:43 أمرابط: لا أخشى نجوم المنتخب الإسباني و البرتغالي في المونديال | سبور
أمرابط: لا أخشى نجوم المنتخب الإسباني و البرتغالي في المونديال
قال نور الدين أمرابط، نجم ليغانيس الإسباني و المنتخب المغربي ، بأنه لا يخشى نجوم المنتخب الإسباني و البرتغالي، خلال نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

''شوف سبور''

قال نور الدين أمرابط، نجم ليغانيس الإسباني و المنتخب المغربي ، بأنه لا يخشى نجوم المنتخب الإسباني و البرتغالي، خلال نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وأضاف نور الدين أمرابط في حوار نشره موقع صحيفة ''المنتخب'' اليوم الأحد ، بالقول '' أنا أواجههم باستمرار في العديد من المباريات، يجب أن نثق كثيرا في مؤهلاتنا، ونلعب من أجل تشريف المغرب، فكأس العالم ليست منافسة تلعب كل سنة، كل العناصر التي ستلعب في روسيا سيكون هذا هو مونديالها الأول وقد يكون الأخير لبعضنا، لذلك أي لاعب سيشارك، سيكون مطالبا بتقديم أفضل ما يتوفر عليه''.

وأوضح نجم المنتخب المغربي، أن المنتخب الإسباني، تغير كثيرا بالمقارنة مع ما كان عليه الأمر في السنين الأخيرة، '' لذلك لا أخشاهم، رغم أنني معجب ببعض اللاعبين في صفوفهم كالمهاجم موراطا والمدافع راموس'' .

ويذكر أن المنتخب الوطني المغربي سيواجه في مباراته الأولى ، منتخب إيران، في مدينة ''سانت بيترسبورغ''، على أن يواجه في مباراته الثانية المنتخب البرتغالي في العاصمة ''موسكو''، ثم يواجه، في مباراته الثالثة، المنتخب الإسباني، في مدينة ''كالينغراد''.

‫شوف تيفي

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نور الدين أمرابط المنتخب المغربي شوف سبور

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