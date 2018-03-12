تكــريم فعاليات نسائية تمثل أجهزة أمنية وعسكرية بجهة بني ملال خنيفرة ﻿

نظم المعهد المتخصص في الصحافة ومهن السمعي البصري ببني ملال، يوم السبت 10 مارس 2018، حفلا تكريميا لفائدة نساء السلطة بجهة بني ملال خنيفرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

''شـوف تيفي''

نظم المعهد المتخصص في الصحافة ومهن السمعي البصري ببني ملال، يوم السبت 10 مارس 2018، حفلا تكريميا لفائدة نساء السلطة بجهة بني ملال خنيفرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

واستفادت من هذا التكريم فعاليات نسائية تمثل أجهزة أمنية وعسكرية وشبه عسكرية، وفي مقدمتهم عميدة الشرطة مليكة بركا عن المديرية العامة للأمن الوطني، التي تشتغل بولاية أمن بني ملال لأزيد من 20 سنة، والسيدة سناء إينو عن إدارة الجمارك وتشتغل بمطار بني ملال، والسيدة نهيلة بودخيل التي نابت عن نساء الدرك الملكي وتم تعيينها حديثا بالقيادة الجهوية ببني ملال، والسيدة فاطمة بودا عن المديرية العامة للوقاية المدنية.

وخلال الحفل الذي حضره طلبة السنة الأولى بالمعهد وبعض ممثلي المنابر الإعلامية، تم عرض مسارات النساء المكرمات، وشكل اللقاء فرصة للحديث عن الإنجازات التي حققتها النساء إلى جانب زميلاتهن وزملائهن، وأشارت المتدخلات إلى قوة الإرادة والعزيمة التي مكنتهن من تجاوز جميع الإكراهات التي تواجههن أثناء أداء مهماتهن.

وقالت إدارة المعهد بهذه المناسبة، ''إن التكريم جاء اعترافا للمجهودات التي تقوم بها نساء السلطة بالجهة، والتي تستحق منا الوقوف عندها لتشجيعهن لمواصلة العمل بنفس أقوى''.

وعن سبب اختيار نساء السلطة لتكريمهن، عزت الجهة المنظمة أن جهة بني ملال خنيفرة عرفت تكريم فعاليات جمعوية وإعلامية كثيرة من طرف مؤسسات حكومية وغير حكومية وهيئات منتخبة كثيرة، وحتى لا تغيب نساء السلطة عن هذا العرس النسوي جاءت فكرة تكريمهن بعد موافقة الإدارات المركزية والجهوية على طلب الاحتفاء بهن.

هـــذا وخلال الحفل تم توزيع شواهد تقديرية وباقات ورود، إضافة إلى هدايا أخرى رمزية، وكذا تكريم جميع طالبات المعهد.