مـقتل 11 امرأ ة من بينهن ابنة رجل أعمال بارز وصديقاتها في تحـطم طـائرة تركية خاصة جنوب ايران.. وهـــذه التفاصيل ﻿

تحطمت طائرة تركية خاصة يوم الأحد في جنوب إيران وعلى متنها 11 امرأة بينهن ابنة رجل أعمال بارز وصديقاتها السبع اللواتي كن عائدات إلى تركيا من احتفال خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

''شوف تيفي''

تحطمت طائرة تركية خاصة يوم الأحد في جنوب إيران وعلى متنها 11 امرأة بينهن ابنة رجل أعمال بارز وصديقاتها السبع اللواتي كن عائدات إلى تركيا من احتفال خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا الصدد صرح مسؤولون أتراك وإيرانيون بأن الطائرة كانت تقل ثمانية مسافرين وطاقما يتكون من ثلاثة أفراد عندما تحطمت في جنوب إيران اثناء توجهها من إمارة الشارقة إلى اسطنبول، وذكرت تقارير إعلامية أن المسافرات الثمانية هن مينا بشاران ابنة رجل اعمال تركي بارز وسبع من صديقاتها أمضين معها الأيام الماضية في الإمارات احتفالا بوداع عزوبيتها.

وقالت صحيفة حرييت والعديد من قنوات التلفزيون التركية أن الطائرة الخاصة من طراز بومباردييه تشالنجر 604 الكندية الصنع، تعود ملكيتها إلى شركة بشاران القابضة التي مقرها اسطنبول وتعمل في قطاع النفط والانشاء والسياحة، كما تملك عددا من الفنادق.

وأضافت أن الطائرة ''كانت قد أقلعت في تمام الساعة 5:16 مساء بالتوقيت المحلي من مطار الشارقة الدولي إلى مطار أتاتورك في اسطنبول واختفت عن الرادار بعد مغادرة أجواء دولة الإمارات العربية المتحدة عند الساعة 7:30 مساء''، وأوضح بيان دائرة الطيران المدني في الشارقة أنه عند إقلاع الطائرة ''كان يوجد على متنها 11 شخصا منهم 8 ركاب بينهم 6 يحملون الجنسية التركية و2 يحملان الجنسية الإسبانية.. و3 أشخاص من طاقم الطائرة''.

هـــذا وعملت فرق الإنقاذ في ظروف جوية صعبة لأيام قبل أن تتمكن من استعادة الصندوقين الاسودين للطائرة، وقد اضطرت إلى وقف عملياتها مرارا بسبب سوء الظروف الجوية. ولا تزال تلك الفرق تعمل على انتشال جثث القتلى وأشلائهم من موقع تحطم الطائرة الذي يرتفع نحو 4000 متر.