 مـقتل 11 امرأ ة من بينهن ابنة رجل أعمال بارز وصديقاتها في تحـطم طـائرة تركية خاصة جنوب ايران.. وهـــذه التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو شقيقة حاتم إدار دخلت طول وعرض فالمنتقدين : خويا ما كانش عريان و أدومة راجل ونص | بووز

بالفيديو شقيقة ''حاتم إدار'' دخلت طول وعرض فالمنتقدين : ''خويا ما كانش عريان و أدومة راجل ونص

طريف.. شاهد سكيتش المغربي سفيان نعوم في ستاند اب | بووز

طريف.. شاهد سكيتش المغربي سفيان نعوم في ستاند اب

دنيا بطمة تغني عندو الزين لأسماء لمنور بحفل زفاف بدبي | بووز

دنيا بطمة تغني ''عندو الزين'' لأسماء لمنور بحفل زفاف بدبي

غضب و انفعال من اللاعب المغربي نبيل الزهرفي لقطة لا رياضية بعد تغييره أمام بيلباو | بووز

غضب و انفعال من اللاعب المغربي نبيل الزهرفي لقطة لا رياضية بعد تغييره أمام بيلباو

بالفيديو .. عرسان مغاربة يرقصان على ايقاعات اغنية سعد لمجرد - غزالي | بووز

بالفيديو .. عرسان مغاربة يرقصان على ايقاعات اغنية سعد لمجرد - غزالي

سابقـة ولأول مرة .. فيلم دموع الرمال يستحضر اختطاف مغاربة واحتجازهم لعقود بتندوف ويسلط الأضواء خلال المهرجان الوطني 19 للفيلم بطنجة .. | ثقافة و فنون

سابقـة ولأول مرة .. فيلم ''دموع الرمال'' يستحضر اختطاف مغاربة واحتجازهم لعقود بتندوف ويسلط الأضواء

خطير..مغاربة مشاو فيها بعدما رجموا شاذ جنسي وكانوا غادي يقتلوه | مجتمع

خطير..مغاربة مشاو فيها بعدما رجموا شاذ جنسي وكانوا غادي يقتلوه

صادم..مغربية: 23 عام وراجلي كيغتاصبني يوميا | مجتمع

صادم..مغربية: ''23 عام وراجلي كيغتاصبني يوميا''

مثير..ها شحال ديال الفلوس خذا نيبا وأدومة للمشاركة في أغنية حاتم إدار المثيرة للجدل | مجتمع

مثير..ها شحال ديال الفلوس خذا نيبا وأدومة للمشاركة في أغنية حاتم إدار المثيرة للجدل

الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

مـقتل 11 امرأ ة من بينهن ابنة رجل أعمال بارز وصديقاتها في تحـطم طـائرة تركية خاصة جنوب ايران.. وهـــذه التفاصيل

بتاريــخ : 12 مارس 2018 / 01:40 مـقتل 11 امرأ ة من بينهن ابنة رجل أعمال بارز وصديقاتها في تحـطم طـائرة تركية خاصة جنوب ايران.. وهـــذه التفاصيل | دولي
مـقتل 11 امرأ ة من بينهن ابنة رجل أعمال بارز وصديقاتها في تحـطم طـائرة تركية خاصة جنوب ايران.. وهـــذه التفاصيل
تحطمت طائرة تركية خاصة يوم الأحد في جنوب إيران وعلى متنها 11 امرأة بينهن ابنة رجل أعمال بارز وصديقاتها السبع اللواتي كن عائدات إلى تركيا من احتفال خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

''شوف تيفي''

تحطمت طائرة تركية خاصة يوم الأحد في جنوب إيران وعلى متنها 11 امرأة بينهن ابنة رجل أعمال بارز وصديقاتها السبع اللواتي كن عائدات إلى تركيا من احتفال خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا الصدد صرح مسؤولون أتراك وإيرانيون بأن الطائرة كانت تقل ثمانية مسافرين وطاقما يتكون من ثلاثة أفراد عندما تحطمت في جنوب إيران اثناء توجهها من إمارة الشارقة إلى اسطنبول، وذكرت تقارير إعلامية أن المسافرات الثمانية هن مينا بشاران ابنة رجل اعمال تركي بارز وسبع من صديقاتها أمضين معها الأيام الماضية في الإمارات احتفالا بوداع عزوبيتها.

وقالت صحيفة حرييت والعديد من قنوات التلفزيون التركية أن الطائرة الخاصة من طراز بومباردييه تشالنجر 604 الكندية الصنع، تعود ملكيتها إلى شركة بشاران القابضة التي مقرها اسطنبول وتعمل في قطاع النفط والانشاء والسياحة، كما تملك عددا من الفنادق.

وأضافت أن الطائرة ''كانت قد أقلعت في تمام الساعة 5:16 مساء بالتوقيت المحلي من مطار الشارقة الدولي إلى مطار أتاتورك في اسطنبول واختفت عن الرادار بعد مغادرة أجواء دولة الإمارات العربية المتحدة عند الساعة 7:30 مساء''، وأوضح بيان دائرة الطيران المدني في الشارقة أنه عند إقلاع الطائرة ''كان يوجد على متنها 11 شخصا منهم 8 ركاب بينهم 6 يحملون الجنسية التركية و2 يحملان الجنسية الإسبانية.. و3 أشخاص من طاقم الطائرة''.

هـــذا وعملت فرق الإنقاذ في ظروف جوية صعبة لأيام قبل أن تتمكن من استعادة الصندوقين الاسودين للطائرة، وقد اضطرت إلى وقف عملياتها مرارا بسبب سوء الظروف الجوية. ولا تزال تلك الفرق تعمل على انتشال جثث القتلى وأشلائهم من موقع تحطم الطائرة الذي يرتفع نحو 4000 متر.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الطائرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير وبالصور..فتاة حيحات في رحلة من مراكش إلى إنجلترا وهي سكرانة | دولي

مثير وبالصور..فتاة حيحات في رحلة من مراكش إلى إنجلترا وهي سكرانة

مرعــــب.. مركبة فضائية تندفع نحو الأرض خلال الأسابيع المقبلة وتهدد هذه المناطق | دولي

مرعــــب.. مركبة فضائية تندفع نحو الأرض خلال الأسابيع المقبلة وتهدد هذه المناطق

فيديو يهز المغاربة..مغربيات كايكميو الحشيش في الإمارات وكيعتارفو بممارسة الجنس مع خليجيين | دولي

فيديو يهز المغاربة..مغربيات كايكميو الحشيش في الإمارات وكيعتارفو بممارسة الجنس مع خليجيين

ماركا تصف كريستيانو رونالدو بالـحيوان | دولي

''ماركا'' تصف كريستيانو رونالدو بالـ''حيوان''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 12 مارس 2018 | الطقس
منذ 2 ساعات

أحوال الطقس : 12 مارس 2018

بالفيديو.. ابن خالة سفيان البحري بطل المغرب في رياضة الدفاع عن النفس يؤسس جمعية بسلا و يوجه رسالة لوزير الشباب و الرياضة | خارج البلاطو

بالفيديو.. ابن خالة سفيان البحري بطل المغرب في رياضة الدفاع عن النفس يؤسس جمعية بسلا و يوجه رسالة لوزير الشباب و الرياضة

بالفيديو..البنزرتي طالع ليه الدم بعد تعادل الوداد مع المغرب التطوان وهاشنو قال للاعبيه | خارج البلاطو

بالفيديو..البنزرتي طالع ليه الدم بعد تعادل الوداد مع المغرب التطوان وهاشنو قال للاعبيه

بالفيديو..لقطة اليوم من مباراة الوداد و المغرب التطواني..البنزرتي محيح وسط الملعب وهاشنو دار | خارج البلاطو

بالفيديو..لقطة اليوم من مباراة الوداد و المغرب التطواني..البنزرتي محيح وسط الملعب وهاشنو دار

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو شقيقة حاتم إدار دخلت طول وعرض فالمنتقدين : خويا ما كانش عريان و أدومة راجل ونص | بووز
منذ 27 دقيقة

بالفيديو شقيقة ''حاتم إدار'' دخلت طول وعرض فالمنتقدين : ''خويا ما كانش عريان و أدومة راجل ونص

طريف.. شاهد سكيتش المغربي سفيان نعوم في ستاند اب | بووز

طريف.. شاهد سكيتش المغربي سفيان نعوم في ستاند اب

دنيا بطمة تغني عندو الزين لأسماء لمنور بحفل زفاف بدبي | بووز

دنيا بطمة تغني ''عندو الزين'' لأسماء لمنور بحفل زفاف بدبي

غضب و انفعال من اللاعب المغربي نبيل الزهرفي لقطة لا رياضية بعد تغييره أمام بيلباو | بووز

غضب و انفعال من اللاعب المغربي نبيل الزهرفي لقطة لا رياضية بعد تغييره أمام بيلباو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.