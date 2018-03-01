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عـــاجل: بعد إيقاف قاتل المتشردين بإن زكان.. هذا قامت به المصالح الأمنية بالدار البيضاء

بتاريــخ : 12 مارس 2018 / 01:07 عـــاجل: بعد إيقاف قاتل المتشردين بإن زكان.. هذا قامت به المصالح الأمنية بالدار البيضاء | مجتمع
عـــاجل: بعد إيقاف قاتل المتشردين بإن زكان.. هذا قامت به المصالح الأمنية بالدار البيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصـادرها أنه تم قبل قليل من يومه الأحد، شن حملة واسعة من طرف المصالح الأمنية على مزودي المتشردين بمادة ''الدوليو'' و''السيليسيون '' ببعض المناطق بالدار البيضاء

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصـادرها أنه تم قبل قليل من يومه الأحد، شن حملة واسعة من طرف المصالح الأمنية على مزودي المتشردين بمادة ''الدوليو'' و''السيليسيون '' ببعض المناطق بالدار البيضاء

وفي هذا الصدد تم توقيف شخص عشريني من طرف فرقة الدراجين الليليلة التابعة لأمن الفداء بدرب الفقراء في أحد الأزقة المظلمة بمرس السلطان وبحوزته 56 كبسولة للصاق ''السيليسون'' وفي حالة تلبس بالبيع مع أحد الأشخاص الذي فر لحظة محاصرة رجال الأمن المشتبه به.

وفي هذه الأثناء أحيل المشتبه به على مصلحة الديمومة التابعة للمنطقة المذكورة قبل إحالته على الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة.

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